Arsenal x Everton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (14/12)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Arsenal x Everton acontece hoje, HOJE (14/12) às 12 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Arsenal que tentará a vitória em seu território.

Premier ao vivo aqui PREMIER LEAGUE

Liverpool x Fulham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (14/12)

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de amanhã

Para conferir a tabela da Premier League e as estatísticas dos times, acesse nossos sites parceiros.

Arsenal x Everton: Análise e Previsões para a Partida da Premier League

No próximo sábado, 14 de dezembro, Arsenal e Everton se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres, em mais uma partida da Premier League. O Arsenal, buscando se recuperar após um empate frustrante contra o Fulham, recebe o Everton, que vem de uma vitória impressionante de 4 a 0 contra o Wolverhampton. A partida promete ser intensa, com ambos os times com objetivos diferentes na competição.

Arsenal: Em Busca de Retorno às Vitórias

O Arsenal chega para esse confronto após uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Monaco na Liga dos Campeões. Apesar de um desempenho sólido no torneio europeu, os Gunners enfrentam dificuldades na Premier League, ocupando atualmente a terceira posição, a seis pontos do líder Liverpool. No último jogo, o time teve um empate em 1 a 1 contra o Fulham, o que gerou preocupação entre os torcedores, que temem que a briga pelo título já esteja distante. No entanto, o Arsenal continua imbatível em casa nesta temporada, com uma taxa de vitórias de 81% no Emirates, a melhor desde 2007.

O time de Mikel Arteta conta com o retorno de Bukayo Saka, que foi fundamental na vitória sobre o Monaco, marcando dois gols e dando assistência. No entanto, o Arsenal ainda enfrenta algumas lesões em sua defesa, com Thomas Partey e Jurrien Timber se recuperando de problemas físicos, e Gabriel Magalhães e Oleksandr Zinchenko também fora de ação.

Everton: A Recuperação Sob Dyche

O Everton, por sua vez, passou por um período difícil antes de sua recente goleada sobre o Wolverhampton. A vitória de 4 a 0 foi um alívio para a equipe, que vinha de uma sequência de jogos sem vitória e sem gols. Com essa vitória, o time subiu para a 15ª posição, cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. Apesar de estarem distantes de brigar por vaga nas competições europeias, os Toffees buscam melhorar sua situação na tabela e evitar a queda para a Championship.

O técnico Sean Dyche terá mais tempo para preparar sua equipe, já que o jogo contra o Liverpool foi adiado devido à tempestade Darragh. Embora o Everton tenha alguns desfalques, como Michael Keane e Chermiti, a equipe se apresenta com um bom ritmo ofensivo, principalmente a partir de bolas paradas.

Prováveis Escalações

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Timber; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard

Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye; Ndiaye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin

Previsão para o Jogo

O Arsenal é amplamente favorito para a partida, considerando sua forma em casa e o elenco de maior qualidade. A equipe de Arteta deve controlar a posse de bola e pressionar o Everton, que deverá adotar uma postura mais cautelosa, buscando explorar contra-ataques e bolas paradas.

Embora o Everton tenha mostrado uma melhora significativa no último jogo, a qualidade individual do Arsenal, especialmente de Saka e Havertz, deve ser decisiva. Espera-se uma vitória do Arsenal por 2 a 0, mantendo sua invencibilidade em casa e recuperando a confiança após o empate frustrante contra o Fulham.

Resultado Previsto: Arsenal 2-0 Everton

Onde Assistir

Disney plus e ESPN