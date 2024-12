Em 1982, Treze quebrava uma invencibilidade de 32 anos do Botafogo em pleno Rio de Janeiro

O Botafogo conquistou nesse domingo (08) o seu terceiro título do Campeonato Brasileiro apenas uma semana depois de erguer a taça da Copa Libertadores, troféu mais importante da sua história até o momento.

(Foto: Reprodução)

Aproveitando o momento do Glorioso, o Jornal da Paraíba se debruçou sobre os registros históricos para relembrar partidas do Alvinegro de Marechal Severiano contra os clubes do estado, e descobriu que em 1982, em pleno solo carioca, o Treze quebrou uma invencibilidade de 32 anos ostentada pelo Botafogo. Nas próximas linhas vamos relembrar um pouco dessa história.

O Brasileirão de 1982

Chamado de “Taça de Ouro”, o Campeonato Brasileiro de 1982 foi vencido pelo Flamengo. Com 40 equipes disputando o certame na primeira fase, o Treze representou a Paraíba por ter sido o campeão estadual de 1981 (o primeiro dos três que venceria no início daquela década).

(Foto: Reprodução)

Para avançar à segunda fase, o regulamento previa que os três primeiros colocados de cada grupo teriam vaga direta, enquanto que os melhores quartos lugares iriam para a repescagem. O Galo da Borborema ficou alocado no Grupo C, ao lado de Flamengo, São Paulo, Náutico e Ferroviário, e fez uma boa campanha, terminando a primeira fase na 3ª posição, com seis pontos em oito partidas e, consequentemente, avançando para a próxima fase.

O emblemático jogo contra o Glorioso

Na segunda fase, o regulamento previa uma nova fase de grupos. Desta vez o Alvinegro de Campina Grande ficaria alocado no Grupo N, ao lado de São José, Londrina e Botafogo.

Diferente da primeira classificatória, o desempenho do Galo não foi nada bom. É que o time de Campina Grande venceu apenas um dos seis jogos, mas essa partida valeu para entrar para a história.

(Foto: Divulgação)

Nesta fase do Brasileirão o Botafogo mandava algumas de suas partidas no Estádio Caio Martins, em Niterói. A história da praça esportiva, inclusive, se confunde com a do Glorioso, que já comemorou grandes feitos por lá, como, por exemplo, o título do Brasileirão de 1995.

No dia 24 de março de 1982, Botafogo e Treze ficaram frente a frente, com o Alvinegro carioca precisando da vitória para ainda tentar se manter vivo na luta pela classificação. A favor do Glorioso pesava o fato de não perder no Caio Martins desde 1950, quando saiu de campo derrotado para o extinto Canto do Rio, pelo Campeonato Carioca daquele ano.

Quando a bola rolou, o Galo da Borborema não quis saber de retrospecto, dominou grande parte das ações e marcou com Wilson, Hélio Sururu e Jangada. Mirandinha ainda tentou recolocar o Botafogo no jogo, mas já era tarde. O jogo terminou mesmo com vitória do Galo por 3 a 1, placar que acabou eliminando o Botafogo da competição.

Ficha técnica da partida

Botafogo

Paulo Sérgio

Gilmar Madeira

Gaúcho

Luís Cláudio

Washington

Josimar

Mendonça

Almir

Geraldo

Édson Carioca

Té (Mirandinha – gol aos 39′)

Técnico: Jorge Vieira

Treze

Milani

Levi

Zé Luís

Joel Copacabana

Olímpio (expulso)

Lula (Milton)

Wilson (gol aos 1′)

Jangada (gol aos 26′)

Fernando Baiano (Zé Roberto)

Hélio Sururu (gol aos 18′)

João Paulo

Técnico: Pedrinho Rodrigues

Ainda naquela campanha, o Treze (ou melhor, sua torcida) protagonizaria outro momento histórico para o futebol do estado.

É que jogando no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Galo da Borborema encarou o Flamengo no dia 7 de fevereiro daquele ano. Os paraibanos não tiveram chance contra os atuais campeões do mundo, que venceu a peleja por 3 a 1.

(Foto: Reprodução)

Porém, naquele dia, 41.149 pessoas se “espremeram” nas arquibancadas do Ernany Sátiro para acompanhar a partida, sendo até hoje o jogo com maior público da história do Colosso da Borborema.