Vitória x Grêmio ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (04/12)

A partida entre Vitória x Grêmio é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (04/12) às 20 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Vitória como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Vitória x Grêmio: Leão busca manter vivo o sonho da Libertadores

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 4 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Grêmio, no Barradão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Em um clima de festa e despedida do estádio na temporada, o Leão quer manter viva a possibilidade de conquistar uma vaga na Copa Libertadores, algo inédito para o clube baiano.

Cenário e chances do Vitória

Atualmente na 10ª posição com 45 pontos, o Vitória precisa vencer e torcer por tropeços de seus concorrentes diretos – Bahia, Corinthians e Cruzeiro – para alcançar o G-8 e garantir vaga na fase preliminar da Libertadores. Segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Rubro-Negro alcançar esse feito são de apenas 2%, mas isso não desanima a torcida, que vive um momento de euforia com a campanha positiva no segundo turno.

Com aproveitamento de 66,7% nas últimas 10 rodadas, o Vitória tem a sexta melhor campanha deste recorte no Brasileirão, conquistando 30 dos 51 pontos disputados. O técnico Thiago Carpini mantém o foco no trabalho, sabendo que o apoio da torcida será crucial para superar o Grêmio.

Oponente e expectativas

O Grêmio, que ocupa o 11º lugar, já não corre risco de rebaixamento e ainda almeja uma vaga na Sul-Americana. O time gaúcho promete ser um adversário duro, mesmo jogando fora de casa, já que também quer encerrar o campeonato em alta.

Destaque: Alerrandro em busca da artilharia

O atacante Alerrandro é um dos principais nomes do Vitória na temporada e vive grande fase no segundo turno. Com 13 gols no campeonato, o camisa 9 está empatado na artilharia com Yuri Alberto, do Corinthians. Caso conquiste o Troféu Roberto Dinamite, Alerrandro será o primeiro jogador do Vitória a alcançar tal feito na Série A, além de embolsar o prêmio de R$ 100 mil oferecido pela CBF ao goleador do Brasileirão.

Desfalque importante

O meia Matheuzinho, uma das peças-chave do Vitória, é dúvida para as últimas rodadas. Após sofrer uma lesão no tornozelo no jogo contra o Fortaleza, ele permanece em tratamento

