Cruzeiro x Palmeiras ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (04/12)

A partida entre Cruzeiro x Palmeiras é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (04/12) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Cruzeiro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Cruzeiro x Palmeiras: Onde Assistir, Horário e Escalações do Jogo do Brasileirão 2024

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, o Cruzeiro receberá o Palmeiras em um duelo crucial pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte, com início marcado para as 21h30 (horário de Brasília). O confronto pode ser decisivo para ambas as equipes, que têm objetivos diferentes na competição.

Onde Assistir Cruzeiro x Palmeiras?

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, para todo o Brasil, e pelo Premiere, com a opção de assinatura para quem deseja acompanhar pela TV fechada. Para os fãs que preferem assistir ao jogo de qualquer lugar, o Premiere oferece a opção de testes gratuitos por sete dias, podendo ser acessado via Amazon Prime.

Escalações e Arbitragem

O Cruzeiro, que ocupa a 9ª posição no Campeonato Brasileiro, está focado na luta por uma vaga na próxima Libertadores, e por isso, buscará uma vitória diante do Palmeiras para continuar sonhando com a classificação. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a provável escalação da Raposa é:

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital; Matheus Pereira, Gabriel Veron, Lautaro Díaz.

Por outro lado, o Palmeiras, vice-líder da competição com 70 pontos, chega para o jogo com a pressão de conquistar os três pontos para ainda manter vivo o sonho do título, embora dependa de outros resultados. Sob a direção do técnico Abel Ferreira, a provável formação do Verdão será:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios, Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López (Rony), Estêvão.

A arbitragem ficará a cargo de Anderson Daronco (Fifa-RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS), com o VAR sendo comandado por Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).

Campanhas no Brasileirão 2024

O Palmeiras, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, ainda sonha com o título. Com 70 pontos, a equipe precisa da vitória para seguir sua luta pelo campeonato, mas também depende de uma combinação de resultados. A equipe alviverde tem mostrado força ao longo da temporada e, mesmo estando em uma boa posição, sabe que qualquer tropeço pode significar o fim de suas chances.

Já o Cruzeiro, com 53 pontos, ocupa a 9ª colocação e tem como objetivo principal garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano. A equipe celeste está se recuperando de um início de campeonato turbulento e, com a liderança de Fernando Diniz, segue brigando por uma posição de destaque na tabela. Uma vitória diante do Palmeiras seria um grande passo rumo à classificação para a competição internacional.

Importante

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras será disputada com portões fechados, sem a presença de público nas arquibancadas, como medida de segurança e para garantir a integridade do evento.

Conclusão

Este jogo entre Cruzeiro e Palmeiras promete ser emocionante, com grandes implicações para o futuro das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro busca garantir sua vaga na Libertadores, enquanto o Palmeiras ainda alimenta a esperança de conquistar o título. Fique atento ao horário e não perca a oportunidade de assistir a mais um capítulo importante dessa edição do Brasileirão 2024.

