Secretaria de Saúde reforça ações para conscientização e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis

Desde o ano de 2017, a partir da Lei nº 13.504, o mês de dezembro marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Na Capital, o ‘Dezembro Vermelho’ chama a atenção para a importância da prevenção às ISTs e cuidado contínuo e ações por toda a cidade reforçam a campanha.

Para marcar o início das atividades alusivas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará realizando neste domingo, 1º de dezembro, data que marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma ação no Busto de Tamandaré, das 17h às 21h. Na ocasião, estarão sendo ofertados testes para detecção de ISTs e Hepatites Virais, além de rodas de conversa e orientações sobre prevenção e formas de cuidados e distribuição de preservativos.

“Na Secretaria Municipal de Saúde, as ações e cuidados acontecem durante todo o ano, apesar dos meses de maior visibilidade, nossa assistência não se restringe a eles e isso é fundamental para o cuidado contínuo com a saúde, afinal, o adoecimento pode acontecer em qualquer época. Entretanto, é fundamental falarmos de temas tão importantes e que muitas vezes ainda são permeados de preconceitos e tabus, como é o caso das ISTs, da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis que ainda acometem nossa população”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Ao longo do mês, outras atividades desse tipo serão realizadas em diferentes localizações da cidade, sendo dia 07/12, das 15h às 19h, no Parque Parahyba I, no Bessa; 14/12, das 17h às 21h, na Praça da Paz, no bairro dos Bancários; 21/12, das 16h às 20h, na Praça do Coqueiral, em Mangabeira. Durante as semanas de dezembro, o tema também será debatido em todas as USFs, com rodas de conversa e palestras ministradas pelas Equipes de Saúde da Família.

Entre janeiro e outubro deste ano, já foram registrados 2.280 casos de infecções sexualmente transmissíveis. Desse total, 446 casos foram de HIV/AIDS em adultos, além de três casos em crianças. 184 casos de Hepatites Virais também foram registrados, além de 1.132 de sífilis adquirida, 385 casos de sífilis em gestantes e 130 de sífilis congênita, que é a repassada da mãe para o bebê na hora do parto.

“Os números chamam a atenção e precisamos de uma maior conscientização da população sobre a necessidade de medidas de prevenção e sobre o que são essas doenças e como elas prejudicam a saúde e o bem-estar físico dos infectados. É importante lembrar que, em João Pessoa, todos os serviços de saúde ofertam testes rápidos, preservativos externos e internos e gel lubrificante totalmente gratuito para toda população e por demanda espontânea”, reforça a chefe da seção de ISTs, AIDS e Hepatites Virais da SMS, Jéssica Mendonça.

Assistência – Para o cuidado com as ISTs, a rede municipal de saúde dispõe do serviço especializado no Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que presta assistência para a prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Além da realização de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites Virais, o SAE/CTA dispõe de sala de vacina e atendimento terapêutico para pacientes que vivem com HIV/AIDS; realiza escuta qualificada com equipe multiprofissional; atendimento médico especializado de Infectologia, Urologia e Proctologia voltados a IST; cauterização química de pequenas lesões, coleta de sangue e administração de medicamentos.

O serviço está localizado na Rua Alberto de Brito, nº 411, no prédio dentro do complexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe. O atendimento inicial é por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30. Para outras informações, o usuário pode ligar para número 3213-7592.