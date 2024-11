Prefeitura e Comitê Olímpico Brasileiro fecham parceria para reutilização de materiais dos Jogos da Juventude

A Prefeitura de João Pessoa e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) fecharam uma parceria em dois eixos importantes, o da sustentabilidade e economia solidária. Os materiais que foram utilizados nos Jogos da Juventude João Pessoa 2024 serão reutilizados e se tornarão itens como bolsas, nécessaires e porta-garrafas.

A partir dos projetos Praia Limpa, da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Costurando Sonhos, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), as lonas utilizadas como identidade visual dos Jogos da Juventude que aconteceram durante 16 dias na Capital serão reutilizadas nas mãos de mulheres que vão aprender a ressignificar os itens no Polo de Costura, equipamento público voltado para a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Regina Bonfá, coordenadora de Economia Solidária da Sedes, deu mais detalhes dessa parceria, que visa criar um ambiente de rentabilidade e fortalecer a economia solidária no Município. “Essa parceria com o COB veio num momento muito importante, de final de ano, verão, quando a cidade tem muitos turistas. Dentro da proposta de sustentabilidade e dos princípios da economia solidária, teremos em janeiro o projeto Praia Limpa da Emlur e o da Sedes, Costurando Sonhos, com espaço de comercialização dos itens no Busto de Tamandaré, podendo ser mostrado para muita gente que vem de fora e também quem mora na cidade”, detalhou.

As mulheres que passarem pelo curso terão a oportunidade de gerar renda com esse conhecimento considerando que nesse primeiro momento a Prefeitura de João Pessoa fornecerá todo o material para capacitação e produção das peças. A partir desta rentabilidade poderão adquirir elas mesmas seus insumos para continuar a produção tanto com material reciclado como com tecido. No curso, elas usarão apenas materiais sustentáveis, feitos de algodão, para que cause menos impacto no meio ambiente.

Thaís Nunes, analista de projetos de sustentabilidade do COB, esteve no Polo de Costura para conhecer o equipamento e falou sobre a parceria entre Comitê e Prefeitura. “Toda a identidade visual dos Jogos da Juventude foi feita com lonas e ficamos preocupados com a destinação desses materiais, porque infelizmente ele não é reciclável. Tivemos uma primeira conversa com a Emlur e foi sugerida a doação para o Costurando Sonhos, que poderia fazer a reutilização desses materiais e pra gente foi uma felicidade poder encontrar um novo destino, prolongar a vida útil desse material e podendo gerar renda e impactar a vida dessas mulheres de forma positiva”, destacou.