Grupo de mulheres do Residencial Vista Alegre participa de aula de yoga

Um grupo de 10 mulheres moradoras do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, participou, nesta quinta-feira (28), de uma aula de yoga no Espaço Aquarius Holístico, no bairro de Tambauzinho. Com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida para as mulheres, a iniciativa foi da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab).

O grupo foi formado por mulheres donas de casa idosas que participam das atividades do Programa Pós-ocupacional, desenvolvido nos residenciais construídos pelo programa habitacional do Município. “O prefeito Cícero Lucena sempre tem dito que o nosso objetivo deve ser melhorar a qualidade de vida e a autoestima dessas pessoas, que são de origem humilde e muitas dessas mulheres viveram em barracos de papelão, lona e plástico, sem nenhum conforto durante muito tempo, mas que mudaram de vida quando a família recebeu um apartamento construído pela Prefeitura”, destacou Socorro Gadelha, secretária de Habitação Social da Capital.

“Aproveito a oportunidade para agradecer a professora Dayana Alves Echeparne, que abriu as portas do Espaço Aquarius Holístico para receber essas mulheres, cuja vida é cuidar da família, dos filhos, dos netos e dos afazeres domésticos. Hoje, elas tiveram a oportunidade de vivenciar um momento muito satisfatório com a aula de yoga, relaxando o corpo e a mente”, salientou.

Gadelha adiantou que essas mulheres participam das atividades físicas oferecidas no residencial pela Semhab e também do grupo ‘Mulheres Poderosas’, que faz um trabalho de integração e ajuda mútua entre elas, o que leva a uma qualidade de vida melhor e eleva a autoestima delas. “A nossa equipe técnica e social é multiprofissional e através do nosso trabalho social nós descobrimos as carências e buscamos uma maneira de ajudá-las”, frisou.

A iniciativa de levar o grupo para uma aula de yoga foi dos técnicos sociais Berg Senna e Cláudia Gouveia, que é terapeuta holística e explicou que através da aula de yoga essas mulheres vão meditar e compreender seus próprios limites e, diante disso, buscar a solução para as dificuldades que enfrentam no dia a dia.

“Nós desenvolvemos muitas atividades com o grupo e nossa convivência começou quando elas chegaram para morar no residencial e, assim, nós podemos ter um perfil dessas mulheres e sabendo de suas carências e dificuldades, buscamos um meio de autoajuda e cooperação mútua e a aula de yoga leva a uma reflexão até espiritual, o que resulta na elevação da autoestima e na qualidade de vida”, explicou a terapeuta holística Cláudia Gouveia, que coordena o grupo Mulheres Poderosas.