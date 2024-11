Vagas do concurso do MPU: veja cargos e quantidade

Júlio Minasi/Universidade de Brasília

O Ministério Público da União (MPU) está próximo de realizar um novo concurso público, com o objetivo de preencher diversas vagas na carreira de Policial Institucional. O certame, que terá a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora, está programado para acontecer em 2025, com nomeações previstas para o primeiro semestre do mesmo ano.

O Jornal da Paraíba preparou uma reportagem no qual explica os cargos que devem ser oferecidos e detalhes do concurso.

Cargos e remuneração

Os cargos disponíveis são para os níveis de Técnico e Analista do Ministério Público da União (MPU), ambos voltados para funções específicas da Justiça. Para o cargo de Técnico do MPU, a remuneração inicial será de R$ 8.529,65, podendo chegar a R$ 12.807,24 no final da carreira. Já para o cargo de Analista do MPU, a remuneração inicial será de R$ 13.994,78, podendo atingir R$ 21.013,03 ao final da carreira. Com o tempo de serviço, esses valores podem aumentar.

O concurso também deverá abrir vagas para áreas específicas. De acordo com a previsão, cerca de 404 cargos serão disponibilizados, além de 132 vagas para outras funções, com a possibilidade de mais oportunidades surgirem em virtude de aposentadorias e ajustes no quadro de servidores.

Benefícios e adicionais

Além dos salários, os servidores do MPU têm direito a uma série de benefícios, como auxílio-alimentação de R$ 1.393,10, assistência pré-escolar de R$ 1.178,82, auxílio-transporte, auxílio-saúde, e o Adicional de Qualificação.

Vagas e lotação

Atualmente, o MPU conta com 1.527 cargos vagos em suas unidades espalhadas pelo país. A lotação dos aprovados no concurso será flexível, e pode ocorrer em qualquer unidade da Federação (UF) onde haja vaga disponível. Em casos onde não houver candidatos aprovados para uma determinada UF, os aprovados podem ser alocados em outra região do país, conforme a necessidade do órgão.

Inscrições

O período de inscrições e os valores das taxas de inscrição serão definidos no edital, que será publicado em breve. A expectativa é que as provas ocorram em 2025, e os aprovados iniciem suas atividades no primeiro semestre do mesmo ano.

O último concurso para ingresso na carreira de Policial Institucional do MPU aconteceu em 2015, e o novo certame promete atrair um grande número de candidatos em busca de uma posição no órgão.

Veja, abaixo, a lista de cargos que serão disponibilizados para o concurso do MPU:

Analista do MPU

Especialidades:

Arquivologia

Biblioteconomia

Clínica Médica

Comunicação Social

Desenvolvimento de Sistemas

Direito

Enfermagem

Estatística

Gestão Pública

Ginecologia

Odontologia

Oftalmologia

Pediatria

Perito em Antropologia

Perito em Arquitetura e Urbanismo

Perito em Biologia

Perito em Contabilidade

Perito em Economia

Perito em Engenharia Agronômica

Perito em Engenharia Civil

Perito em Engenharia Elétrica

Perito em Engenharia Florestal

Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho

Perito em Engenharia Mecânica

Perito em Engenharia Sanitária

Perito em Geografia

Perito em Geologia

Perito em Medicina

Perito em Medicina do Trabalho

Perito em Oceanografia

Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação

Psicologia

Psiquiatria

Serviço Social

Suporte e Infraestrutura

Técnico do MPU

Especialidades:

Administração

Enfermagem

Orçamento

Segurança Institucional

Tecnologia da Informação e Comunicação

