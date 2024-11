Prefeitura injeta R$ 415 milhões com pagamento de três folhas e premiação a servidores em menos de 30 dias

26/11/2024 |

09:00 |

17

A Prefeitura de João Pessoa realiza o pagamento dos salários dos servidores referente a este mês de novembro nesta quinta (28) e sexta-feira (29). A equipe econômica já concluiu a folha e agora se dedica ao planejamento da segunda parcela do 13º salário e da folha de dezembro. Serão três folhas pagas em 26 dias e ainda o Prêmio Escola Nota 10, contribuindo para aquecer a economia da Capital paraibana no período de festas de fim de ano, injetando R$ 415 milhões em pagamentos aos servidores.

De acordo com a Secretaria de Administração, o pagamento de novembro acontece nesta quinta-feira para os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e na sexta-feira para os servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço. Como acontece desde janeiro de 2021, no início da gestão do prefeito Cícero Lucena, os pagamentos acontecem sempre dentro do mês trabalhado.

Já a segunda metade do 13º salário será paga ainda na primeira quinzena de dezembro, no dia 13. A primeira parcela foi paga no dia 10 de junho. No dia 18, a Prefeitura paga o Prêmio Escola Nota 10 para profissionais da Educação. Logo em seguida, a Prefeitura paga também os salários de dezembro no dia 20 para todos os servidores, tanto aposentados e pensionistas como também o pessoal da ativa, fortalecendo a economia da cidade no período de final de ano.

“A Prefeitura de João Pessoa exerce um papel importantíssimo no período de final de ano não somente com a decoração e programação natalina que impulsionam o turismo e toda a cadeia produtiva da cidade, mas também com pagamento de salários que injetam recursos muito expressivos na economia, estimulando e aquecendo setores como de comércio e alimentação”, destacou o secretário de Administração, Valdo Alves