Leo Bezerra assina ordem de serviço de revitalização do Centro de Referência da Juventude, nos Funcionários I

A Prefeitura deu um importante passo para a revitalização do Centro de Referência da Juventude Ilma Suzete Gama, localizado na Praça Dr. Lauro Wanderley, no bairro Funcionários I. Nesta segunda-feira (25), o prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, assinou a ordem de serviço para reforma da unidade.

De acordo com o gestor, a reforma trará mais conforto e segurança para os usuários. “Foi um pedido da população, e uma promessa do prefeito Cícero Lucena, e que por isso estamos aqui para honrar com mais esse compromisso. Frequento essa praça, e dialogando com a comunidade, direcionamos nossas atenções para que agora, através dos investimentos, possamos dar mais qualidade no trabalho realizado aqui, fortalecendo os laços com a população e todos os envolvidos com o esse projeto”, explicou.

A unidade do bairro presta aproximadamente 3 mil atendimentos mensais, em diferentes atividades: PSF, curso de artesanato, funcional para crianças e idosos, além de aulas de capoeira, muay thai, taekwondo, jiu-jitsu e dança.

Para Juliano Sucupira, secretário executivo de Esportes, as melhorias serão primordiais para que a gestão possa dar continuidade ao trabalho de formação de jovens e adolescentes, e de inclusão social. “Além disso, investimos em capacitação e cursos profissionalizantes, que ajudam a preparar nossos adolescentes para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades concretas de mudança de vida. É aqui que muitos encontram o apoio necessário para crescer e sonhar com um futuro melhor”, afirmou o secretário.

A assinatura da ordem de serviço contou ainda com a presença do secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão; do vereador Emano Santos e dos vereadores eleitos, Guga Moov Jampa e Valdir Trindade; e do deputado estadual João Gonçalves.

A unidade – O CRJ foi inaugurado em 1998, na primeira gestão do prefeito Cícero Lucena, e com a missão de ser um ponto de referência e apoio para o desenvolvimento dos jovens da comunidade.