confira curiosidades e fatos sobre o filme

Baseado no livro e musical de mesmo nome, ‘Wicked’ estreia nos cinemas neste dia 21 de novembro.. Universal Pictures/divulgação

O filme musical “Wicked” estreia nesta quinta-feira (21). Estrelado por Ariana Grande (“Scream Queens”) e Cynthia Erivo (“Harriet: o Caminho para a Liberdade”), o filme é baseado no musical de mesmo nome que se tornou um clássico da Broadway.

Em “Wicked”, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem do Reino de Oz, incompreendida por causa de sua pele verde e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, Elphaba conhece Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma.

LEIA TAMBÉM

As duas iniciam uma amizade, no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.

O livro de “Wicked”

O musical de “Wicked” na Broadway é uma adaptação do livro “Wicked: a História Não Contada das Bruxas de Oz” escrito por Gregory Maguire e publicado em 1995. Na obra literária, o leitor passa a entender como Elphaba e Glinda se conheceram, onde estudaram para se tornarem as bruxas que são, além dos amores de seus passados e por quais motivos elas estão agindo no filme de “O Mágico de Oz”. Confira a sinopse abaixo:

Quando Dorothy se vê diante do desafio de derrotar a Bruxa Má do Oeste, no clássico Mágico de Oz, vemos a história se desenrolando pelo lado da heroína. Mas e a história de sua arqui-inimiga, a misteriosa bruxa? De onde ela surgiu? Como se tornou tão perversa? Viajando por uma terra encantada, descobrimos todos os detalhes da história dessa garota de pele verde que cresce em meio a desafios e preconceitos, até se tornar uma bruxa infame uma esperta, irritadiça e incompreendida criatura que desafia todas as noções sobre a natureza do bem e do mal.

O livro “Wicked: A História Não Contada Das Bruxas De Oz” escrito por Gregory Maguire. Editora Leya/divulgação

Dublagem em português

Para fazer parte da dublagem em português de “Wicked”, a Universal convocou as atrizes que interpretam Elphaba e Glinda nos palcos brasileiros, respectivamente Myra Ruiz e Fabi Bang, para dublar as versões de suas personagens interpretadas por Cynthia Erivo e Ariana Grande.

@universalpicsbr Com a varinha mágica da Glinda e a vassoura voadora da Elphaba, as possibilidades são ILIMITADAS💚🩷 Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam! #WickedFilme estreia dia 21 de novembro nos cinemas. Ingressos à venda a partir de 12/11. ♬ som original – Universal Pictures Brasil

Cenários construídos em larga escala

Para a construção do universo de “Wicked”, foram necessários construir os cenários de forma presencial. Segundo o diretor Jon M. Chu, ele sabia que queria que “Wicked” fosse um filme imersivo, explorando qual seria a sensação de estar na terra de Oz.

@wickedmovie You can’t bring her down 💚🧹 ♬ original sound – Wicked Movie

Da Cidade das Esmeraldas até a Terra dos Munchkins, os cenários foram construídos do zero com o objetivo de serem tangíveis. Ainda de acordo com o diretor, cerca de nove milhões de tulipas reais de diferentes cores foram plantadas para uma das cenas do filme.

“Wicked” versão Lego

Em comemoração ao lançamento do filme, a Lego produziu uma versão do trailer do filme em Brick Animation, estilo desenvolvido por fãs da marca de brinquedos que mistura técnicas de animação e edição com stop motion para mover as peças de Lego. Confira abaixo:

Linha de maquiagem temática

A marca de produtos de beleza r.e.m. beauty, fundada por Ariana Grande, desenvolveu uma linha de maquiagem especial em colaboração com “Wicked”. Os produtos variam entre séruns faciais até paletas de sombras.

De fã para fã

A cantora Ariana Grande, dona de hits como “The Boy is Mine”, “Positions” e “7 rings”, contou em suas redes sociais que interpretar Glinda era seu “papel dos sonhos”. Em dezembro de 2011, Ariana assistiu novamente ao musical e contou seu sonho de interpretar a bruxa Glinda.

Fã declarada do musical, Ariana gravou em 2013 a canção “Popular Song”, com MIKA, inspirada na música homônima de “Wicked”, e fez uma participação no especial de 15 anos do espetáculo da Broadway, na televisão. Ela se emocionou ao soltar a voz em “The Wizard And I”.

“Wicked” parte 1 e parte 2

O filme de “Wicked” foi dividido em duas partes. A primeira parte sendo lançada nesta quinta-feira (21) e sua segunda parte sendo prevista para ser lançada nos cinemas em 21 de novembro de 2025.

Fãs especulam que a decisão de dividir o filme em duas partes seria para respeitar a estrutura do musical da Broadway, onde o primeiro ato foca no desenvolvimento de Elphaba e Glinda enquanto o segundo foca em como Elphaba se tornou a inimiga da terra de Oz enquanto Glinda é aclamada e o braço direito do governo.