Nova Iguaçu promove 1º Festival de Cultura Nordestina a partir desta sexta-feira (15)

Por MRNews



Nova Iguaçu vai se transformar num pedacinho do Nordeste durante um mês. A cidade promove, a partir de sexta-feira (15), seu 1º Festival de Cultura Nordestina. O evento, realizado pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura da cidade, vai reunir 50 atrações artísticas gratuitas que irão se apresentar em diferentes locais até 15 de dezembro. Ao longo de 30 dias, o público verá apresentações de forró, xote, xaxado, axé, baião, maracatu, quadrilha junina, coco, afoxé, cantiga, repente e samba de roda.

A abertura do festival acontece no Top Shopping, a partir das 14h. Com o tema “Cantando o Nordeste”, cinco artistas irão se apresentar. A principal atração do dia será Pedro Lima, finalista do The Voice Brasil, da TV Globo, em 2013. O cantor promete surpreender o público com uma apresentação bem diferente da qual os fãs estão acostumados.

“É motivo de muita alegria e um privilégio poder cantar o Nordeste, uma região que nos presenteia com tantos ritmos maravilhosos. Será um show 100% nordestino. Vamos fazer uma passagem por vários ritmos, desde o axé, passando pelo forró e terminando com um pagodão baiano. Estamos nos preparando para trazer algo diferente, uma grande celebração ao Nordeste”, afirma Pedro Lima, que subirá ao palco após as apresentações de Wallace Lopes, Serginho de Abreu, Jullie Nóbrega e Cida Santana.

“O Festival da Cultura Nordestina gera trabalho e renda para profissionais das Artes e da Economia Criativa e mostra a potência cultural de Nova Iguaçu em diversas vertentes”, destaca o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

Nos dias 16 e 17 de novembro, as apresentações do Festival de Cultura Nordestina acontecem novamente no Top Shopping. No sábado (16), as atrações são Folgueteando, Cevisa Harmonia – Cordializando Canções, Rabicho Só canta o Nordeste Brasileiro, Robson Sosa e Grupo Sosa S.A. e Pimenta do Reino. No domingo (17), sobem ao palco Cantigas na Coxia, Trio Baião Lunar, Viola de Cocho, Arrebol canta os grandes mestres do forró e Canscandã.

No mesmo local, simultaneamente aos shows gratuitos, serão realizadas mais três atividades. Para o público infantil, oficinas gratuitas de pintura de livrinho de cordel e de cerâmica serão ministradas pelas artesãs da Roda Cultural Kids. Além disso, o local vai receber a exposição “Cultura Nordestina em Nova Iguaçu” com painéis informativos e manequins com figurinos típicos focalizando o nordeste brasileiro. A pesquisa é do produtor cultural Milton Luiz. E como não poderia faltar, os artesãos da Fenig estarão realizando uma Feira de Artesanato especial com produtos da temática nordestina. O público também vai encontrar algumas iguarias da gastronomia típica daquela região.

O Top Shopping fica na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, Centro de Nova Iguaçu. As apresentações, todas gratuitas, serão no andar térreo, no Acesso B, a partir das 14h.

O Festival de Cultura Nordestina é organizado pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e a Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETUR), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e do Top Shopping. A programação semanal do festival será divulgada em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeculturanordestina/.