ASSISTIR Honduras x México AO VIVO Concacaf Nations League, HOJE (15/11)

A PARTIDA Honduras x México ACONTECE hoje, HOJE (15/11) ÀS 23 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf Nations League , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK

Análise do Jogo: Honduras x México – Liga das Nações da CONCACAF

No próximo sábado, 16 de novembro de 2024, Honduras e México se enfrentarão no Estádio Francisco Morazán, em San Pedro Sula, na primeira partida da fase de quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF. Ambas as seleções buscam um lugar nas semifinais, e este promete ser um confronto emocionante, com Honduras tentando aproveitar o fator casa, enquanto o México quer redimir-se de sua derrota na final anterior da competição.

Ficha Técnica

– **Competição**: Liga das Nações da CONCACAF – Quartas de Final, 1ª Partida

– **Data**: 15 de novembro de 2024

– **Horário**: 23 (horário de Brasília)

– **Estádio**: Estádio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras

– **Árbitro**: A ser definido

– **Transmissão**: Não especificada (verificar com as emissoras locais)

Como Chegam as Equipas

Honduras

A seleção de Honduras teve um desempenho misto na fase de grupos, mas conseguiu se classificar para as quartas de final da Liga A. A equipe estreou com uma goleada de 4-0 sobre Trinidad e Tobago, mas sofreu uma derrota em casa para a Jamaica por 2-1. No entanto, recuperaram-se com uma vitória fora de casa sobre a Guiana Francesa por 3-2 e um empate sem gols contra a Jamaica, o que garantiu a vaga. Agora, Honduras espera aproveitar o jogo em casa para obter uma vantagem na ida.

México

O México, por sua vez, entra nesta fase de quartas de final após um desempenho consistente nas competições recentes. Embora tenha sido derrotado pelos EUA na final da edição 2023-2024 da Liga das Nações, a equipe mexicana demonstrou força, incluindo uma vitória por 2-0 contra os EUA em amistoso em outubro. Sob o comando de Javier Aguirre, o México parece ter recuperado sua forma e chega para este jogo com confiança.

Expectativas para o Jogo

Honduras buscará um bom resultado em casa, mas enfrentará um México muito forte e com jogadores experientes, como Raul Jimenez, que lidera o ataque da equipe. Por outro lado, o México, mesmo jogando fora de casa, possui uma equipe mais qualificada e com mais opções no banco, o que pode ser decisivo para conquistar um bom resultado antes do jogo de volta.

Escalações Prováveis

**Honduras (4-4-2):**

– Menjivar; Najar, Maldonado, Vega, Rosales; Rivas, Arriaga, Acosta, Rodriguez; Lozano, Benguche

**México (4-3-3):**

– Malagon; Sanchez, Vasquez, Montes, Angulo; Alvarez, Romo; Martin, Pineda, Huerta; Jimenez

Previsão do Jogo

Com base nas análises das equipes e no histórico recente de ambos os times, espera-se uma vitória para o México por 2-0, embora Honduras possa surpreender com a vantagem do campo.

Onde Assistir

A partida entre Honduras e México será transmitida ao vivo em várias plataformas esportivas. No Brasil, é recomendável verificar a transmissão por canais como ESPN e Sportv, além de plataformas de streaming que costumam exibir competições internacionais.