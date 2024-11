Prefeitura amplia campanha Novembro Azul com ações na USF Parque do Sol Integrada

Em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização para o câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, neste sábado (9), uma ação voltada ao cuidado com a saúde do homem. O evento ocorreu na Unidade de Saúde da Família (USF) Parque do Sol Integrada, em Gramame. A população masculina atendida teve acesso a consultas médicas e diversos outros serviços de saúde. Dentro da campanha Novembro Azul, as USFs realizam, neste mês, diversas ações educativas e assistenciais.

A programação deste sábado (9) contou com palestra sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, realização de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, atualizações do cartão de vacinas, atualização de cadastro, aferição de pressão arterial e consulta odontológica. Além disso, os homens foram agraciados com momentos de relaxamento com as práticas de auriculoterapia, ventosaterapia e massagem.

De acordo com a gerente da unidade, Daniella Vasconcelos, aproximadamente 15 mil pessoas são atendidas no território da USF, mas a procura do público masculino pelos serviços é baixa. “Decidimos realizar a ação em um sábado porque a justificativa dos homens é de que estão no trabalho durante a semana. Foi uma forma de chamar a atenção e possibilitar sua vinda. Geralmente, os homens só procuram o serviço quando estão doentes”, pontuou.

O ajudante de pedreiro José de Souza, de 53 anos, não procura uma consulta médica há 11 anos. Ele alegou que o motivo é a falta de tempo por conta do trabalho. “Eu viria na segunda-feira, mas como soube desta ação, vim hoje”, contou. Ele realizou testes rápidos de ISTs, foi vacinado contra tétano e hepatite B, aferiu pressão arterial e o índice de glicose no sangue, e também foi atendido pela médica.

Avaliação – Conforme Daniella Vasconcelos, na consulta médica, o paciente é avaliado de forma integral. Se estiver no grupo de risco para o câncer de próstata, que inclui os homens com mais de 50 anos ou com mais de 45 que tenham histórico da doença na família, o paciente já sai com o encaminhamento para a realização do exame de PSA, pelo sistema de regulação municipal. “Na consulta de retorno, o médico avalia a necessidade de consulta com urologista, na rede especializada da SMS”, explicou.

A médica Ana Lígia, que é preceptora da residência de Medicina de Família e Comunidade da USF Parque do Sol Integrada, destacou que o objetivo da ação é ampliar a abordagem do atendimento em saúde, aproveitando a visibilidade da campanha Novembro Azul. “O homem não morre só de câncer de próstata. Ele pode ter infarto ou acidente vascular cerebral, por exemplo. Portanto, é preciso avaliar o paciente de forma integral, na consulta”, enfatizou.

Segundo a médica, é necessário chamar a atenção dos pacientes para problemas como obesidade, sedentarismo e hipertensão, que podem agravar o estado de saúde. Ao perceber a grande resistência da população masculina em procurar os serviços de saúde de forma rotineira, Ana Lígia fez um cordel. O conteúdo da poesia popular em verso conta a história de um casal, no qual a mulher quer levar o homem para uma consulta e ele resiste, até que consente e reconhece a importância do cuidado com a saúde.

O policial penal José Arnaldo Diniz, de 64 anos, está com o acompanhamento de sua saúde em dia. De posse de exames já realizados, incluindo o de PSA, ele foi um dos primeiros a chegar à USF, onde recebeu os atendimentos de aferição de pressão e de verificação de glicose. “Eu estava pré-diabético e tomava medicação, mas pelo que vi aqui, a glicose deu mais baixa do que eu esperava”, disse feliz. Para ele, o atendimento na unidade é ótimo. “As profissionais são eficientes e nos tratam com carinho”, avaliou.

Aplicativo – Com o objetivo de intensificar a realização de procedimentos relacionados à saúde masculina, no ramo da urologia, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza uma nova aba no aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Por meio da plataforma, é possível agendar a cirurgia prostática, além de outras consultas e procedimentos. Ao inserir os dados, as informações chegam automaticamente à Secretaria de Saúde para que o agendamento seja realizado.

Os procedimentos cirúrgicos são realizados no Hospital Geral e do Câncer Doutor Stênio Holanda Filho (antigo Prontovida). Conforme o prefeito Cícero Lucena, a estimativa é de realizar mais de 270 cirurgias.

Passo a passo – Ao abrir o aplicativo, clique na aba ‘Novembro Azul’, ‘marque sua cirurgia’, ou no canal chamado ‘Saúde do Homem’. É necessário inserir as informações solicitadas para que os dados sejam enviados à Regulação. Caso o usuário tenha dificuldade para utilizar o aplicativo, ele poderá solicitar atendimento em uma USF.