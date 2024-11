Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da LNF LIGA NACIONAL DE FUTSAL

Jaraguá x ACBF: Quarta de Final da LNF 2024

Neste sábado, 2 de novembro de 2024, Jaraguá do Sul e ACBF se encontram no primeiro duelo das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2024. A partida ocorrerá às 18h30, no Centro Municipal Sérgio Luiz Guerra, e promete ser um emocionante clássico entre dois dos maiores campeões da LNF.

Ficha Técnica do Jogo

– **Data:** 02/11/2024

– **Horário:** 18h30 (de Brasília)

– **Local:** Centro Municipal Sérgio Luiz Guerra, Jaraguá do Sul

– **Transmissão:** Sportv e LNFTV

Análise das Equipes

Jaraguá do Sul

Após uma classificação emocionante sobre o Corinthians, o Jaraguá chega motivado para este confronto. O técnico Xande terá que lidar com desfalques importantes, como o ala Jamur e o pivô Cappa, ambos se recuperando de lesões. Mesmo assim, a equipe possui um elenco talentoso, com destaque para jogadores como Eka, que lidera a artilharia da equipe com 17 gols nesta edição da LNF.

Os atletas relacionados para a partida incluem:

– **Goleiros:** Tiago (G), Nicolas (G)

– **Jogadores de linha:** Felipe, Pedrinho, Bruninho, Leco (C), Yan, William, Eka, Patias, Nenen Ribeiro, Gui Uesler, Ruan, Marcênio.

Com uma sólida defesa e um ataque eficiente, Jaraguá tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa, além de buscar um bom resultado para levar para o jogo de volta, que acontecerá no dia 9 de novembro, também às 18h30, na Arena.

ACBF

O ACBF, por sua vez, passou pelo Minas nas oitavas de final e chega preparado para desafiar o Jaraguá fora de casa. Com uma equipe experiente e taticamente ajustada, a ACBF é conhecida por sua solidez defensiva e capacidade de realizar contra-ataques rápidos. Este clássico promete ser uma batalha intensa entre duas equipes com muita história e rivalidade na LNF.

Transmissão e Ingressos

Os torcedores poderão acompanhar o clássico ao vivo pela televisão, através do Sportv, e também pelo YouTube da LNF TV, que oferece uma cobertura completa da partida. Para quem deseja assistir ao jogo no local, os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pela internet.

Liga Nacional de Futsal

A Liga Nacional de Futsal (LNF) é uma das principais competições de futsal do Brasil, reunindo as melhores equipes do país em um torneio que destaca a qualidade técnica e a competitividade do esporte. Com um formato de pontos corridos e eliminatórias, a LNF proporciona jogos emocionantes e um alto nível de rivalidade, atraindo fãs de todas as idades.

Onde Assistir à LNF no Brasil

Para os fãs de futsal que desejam acompanhar todos os jogos da LNF, a competição é transmitida ao vivo por diversas plataformas. O Sportv é a principal emissora que cobre as partidas, oferecendo análises e comentários durante as transmissões. Além disso, os jogos estão disponíveis no YouTube da LNF TV, proporcionando uma maneira acessível e prática para que os torcedores não percam nenhum lance da competição.