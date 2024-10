Corinthians x Brasília ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (02/11)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x Brasília hoje, HOJE (02/11) as 19 hs tem como mandante do jogo é o Corinthians. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

NBB 2024: Corinthians x Brasília – Prévia, Escalações e Transmissão

O Corinthians recebe o Brasília neste sábado, às 19h, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela disputa do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024.

Prévia do Jogo

O Corinthians busca sua terceira vitória consecutiva no NBB.

Escalações Probáveis

Corinthians:

P. Armário, F. Ruivo, D. Holloway, L. Meindl, G. Deodato.

Brasília:

A. Gonçalves, J. Silva, D. Bertans, L. Dias, G. Pinto.

Transmissão

Horário: 19h

Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo

Análise e Palpites dos Jogos da NBB 2024 (01/11 – 02/11)

A temporada da NBB 2024 segue a todo vapor, e entre os dias 01 e 02 de novembro, teremos partidas imperdíveis. Confira os principais confrontos, onde assistir e os palpites baseados nas odds das casas de apostas.

01/11/2024 – Sexta-feira

Jogo 50: UFC vs. Flamengo

– **Horário**: 19h30

– **Onde assistir**: Rede ITA, NBB BasquetPass, FlaTV

– **Palpite**: O Flamengo, tradicional na NBB, entra como favorito neste confronto. A equipe vem de boas atuações e, com o elenco mais forte, as chances de vitória são altas. A recomendação é apostar na vitória do Flamengo com odds de 1.55 nas principais casas de apostas.

Jogo 51: Mogi vs. São Paulo

– **Horário**: 20h00

– **Onde assistir**: YouTube, NBB BasquetPass

– **Palpite**: Este é um jogo equilibrado, com o São Paulo tendo uma ligeira vantagem. Mogi, jogando em casa, tem um retrospecto forte, mas o Tricolor Paulista é conhecido por seu elenco qualificado. Palpite na vitória do São Paulo, com odds de 1.70.

02/11/2024 – Sábado

Jogo 52: Caxias vs. Bauru

– **Horário**: 17h00

– **Onde assistir**: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

– **Palpite**: Bauru chega como favorito, tendo um elenco mais experiente e maior consistência na defesa. Apostar na vitória do Bauru com odds de 1.65 é uma aposta promissora.

Jogo 53: Corinthians vs. Brasília

– **Horário**: 18h00

– **Onde assistir**: YouTube, NBB BasquetPass

– **Palpite**: O Corinthians deve buscar a vitória para se reabilitar no campeonato, e o Brasília, mesmo competitivo, encontra dificuldades fora de casa. O palpite é a vitória do Corinthians com odds de 1.50.

Jogo 54: Bauru vs. São José

– **Horário**: 18h00

– **Onde assistir**: Não informado

– **Palpite**: O confronto entre Bauru e São José promete ser interessante. Bauru aparece como franco favorito, com odds de 1.60 para vencer.

Jogo 55: União Corinthians vs. Pato Basquete

– **Horário**: 19h00

– **Onde assistir**: YouTube, NBB BasquetPass

– **Palpite**: Jogo entre duas equipes que buscam recuperação na tabela. A aposta é na vitória do Pato Basquete, devido ao seu elenco mais experiente, com odds de 1.75.

Considerações Finais

Os jogos deste início de novembro da NBB trazem confrontos acirrados e ótimas oportunidades para quem deseja investir em apostas. Aproveite para acompanhar todas as partidas nos canais indicados e bons palpites!

As odds apresentadas são apenas estimativas e podem variar conforme as atualizações das casas de apostas.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional【358†source】【359†source】.