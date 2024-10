Por MRNews



Tiago Abravanel ironiza possível retorno ao SBT e comenta sobre a mãe estar fora da herança da emissora

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, surpreendeu ao compartilhar, de maneira irônica, sua visão sobre a possibilidade de voltar a trabalhar no SBT após as recentes mudanças na emissora. Durante uma entrevista ao programa *Sem Censura*, na TV Brasil, o ator e apresentador comentou sobre a saída de Eliana e a reformulação da grade de programação do canal, revelando que não foi contatado para nenhum novo projeto.

Ao ser questionado sobre a chance de voltar ao SBT, Tiago respondeu com uma ponta de ironia, mencionando que ainda não recebeu convites para assumir nenhum programa, mesmo com as alterações ocorrendo na emissora da família. O artista brincou, sugerindo que suas tias poderiam considerar seu nome para novos projetos, já que o canal foi fundado por seu avô, Silvio Santos.

Tiago Abravanel já trabalhou no SBT

Tiago, que já comandou um programa nas noites de sexta-feira no SBT, também fez sucesso como participante do *Big Brother Brasil* e frequentou diversos programas da TV Globo. No entanto, até o momento, ele parece estar fora dos planos imediatos do canal da família Abravanel.

Mãe de Tiago, Cintia Abravanel, fora da herança do SBT

Um detalhe importante que Tiago destacou foi que sua mãe, Cintia Abravanel, não faz parte da divisão da herança relacionada à emissora. Em entrevista à *Folha de S. Paulo*, Cintia afirmou que o canal ficará com suas irmãs, enquanto ela receberá outros bens do pai. Cintia nunca demonstrou grande interesse pelo SBT, e Silvio Santos está organizando a divisão de seu patrimônio enquanto ainda está vivo.

A declaração de Tiago sobre a situação familiar chamou atenção, especialmente pelo tom descontraído com que abordou o assunto, mesmo em meio às incertezas sobre o futuro da emissora e de sua própria carreira na televisão.

Sabrina Sato Está Grávida de Nicolas Prattes e Espera o Segundo Filho

A apresentadora Sabrina Sato está à espera de seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da famosa, que revelou que Sabrina já está no terceiro mês de gestação. Para o casal, que anunciou o noivado em setembro de 2024, essa será a primeira criança do relacionamento. Sabrina, no entanto, já é mãe de Zoe, de cinco anos, filha de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Um Relacionamento Recente e Repleto de Emoções

Sabrina Sato e Nicolas Prattes começaram a namorar no início de 2024, e o relacionamento logo se tornou um dos mais comentados do meio artístico. Em setembro, os dois compartilharam com o público o anúncio de seu noivado, surpreendendo os fãs com a rapidez com que o relacionamento evoluiu. Agora, apenas um mês após o anúncio oficial do noivado, o casal revela a gravidez, um motivo de grande alegria e expectativa.

Segundo a assessoria de Sabrina, a decisão de manter a gravidez em segredo até agora foi tomada por questões de precaução médica. Como é comum em muitas gestações, o casal optou por esperar até o terceiro mês, período considerado mais seguro, antes de anunciar a novidade ao público.

Sabrina Sato: Mãe Pela Segunda Vez

Sabrina Sato já tem experiência na maternidade com sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento de sete anos com Duda Nagle. A menina, que completou cinco anos, é uma presença constante nas redes sociais da mãe, encantando seguidores com sua fofura e carisma. Zoe já é uma pequena celebridade, e a expectativa para ver como ela vai lidar com o papel de irmã mais velha é grande entre os fãs da apresentadora.

O término entre Sabrina e Duda aconteceu em março de 2023, e desde então, a apresentadora seguiu sua vida pessoal de forma discreta, até o início de seu romance com Nicolas Prattes, que agora se concretiza com a notícia da nova gestação.

Expectativa para o Bebê de Sabrina e Nicolas

Embora o casal ainda não tenha revelado o sexo do bebê, a expectativa em torno da chegada do novo integrante da família Sato-Prattes é enorme. Em nota oficial, a assessoria de imprensa destacou que o casal está vivendo esse momento com muita fé e esperança, ansiosos para que a gestação continue evoluindo de forma tranquila.

A imprensa e os fãs estão atentos para acompanhar cada detalhe dessa nova fase na vida de Sabrina Sato. Conhecida por compartilhar momentos íntimos e familiares em suas redes sociais, é provável que a apresentadora traga, nos próximos meses, mais novidades sobre a gestação e o desenvolvimento do bebê.