Juiz Onaldo Queiroga toma posse como novo desembargador do TJPB

reprodução/tjpb

O juiz titular da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, Onaldo Rocha de Queiroga, tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), nesta quinta-feira (10). Ele foi eleito ontem para ocupar a nova vaga criada na Corte do TJPB pelo critério de antiguidade.

O mais novo desembargador do Poder Judiciário estadual, Onaldo Queiroga, disse ser o reconhecimento de uma carreira de mais de 32 anos, destacando a alegria da presença de seu pai, desembargador aposentado Antônio Elias de Queiroga que esteve na solenidade.

“Chegamos, imbuídos do compromisso de permanecer com o Tribunal unido, harmônico e trabalharmos da mesma forma como vínhamos atuando no primeiro grau, com muito afinco, portas abertas de atendimento em relação, não só ao advogado, mas, também, ao jurisdicionado. Sempre na intenção de decidir dentro da maior rapidez e justiça possíveis”, realçou.

O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio de Queiroga, irmão de Onaldo, fez o discurso de saudação e destacou a ascensão dele pelo critério de merecimento. “Representa o merecimento do tempo”, afirmou.

O presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, ressaltou a importância do momento para o judiciário estadual, enfatizando a felicidade pela escolha do magistrado. “O desembargador Onaldo Queiroga está chegando por antiguidade e merecimento para compor a Corte de Justiça e nós estamos felizes com a entrada dele nesta casa”, exaltou.

Novos desembargadores

A nomeação de Onaldo Queiroga para o cargo de desembargador faz parte de um movimento de reestruturação no TJPB. Até novembro, serão preenchidas outras seis vagas.

O govenador João Azevêdo (PSB) recebeu ontem (9) a lista tríplice para escolha do desembargador na vaga destinada ao quinto do Ministério Público. O mais votado é Seráphico da Nóbrega, que deve ser o escolhido pelo chefe do Executivo.

No dia 23 de outubro serão preenchidas mais duas vagas de desembargadores, sendo uma por merecimento onde concorrerão apenas mulheres e outra pelo critério de antiguidade.

Mais três vagas serão preenchidas no dia 5 de novembro, com a escolha de um(a) desembargador(a) dentro do critério merecimento com concorrência mista, podendo concorrer homens e mulheres; uma escolha por antiguidade; e a formação de uma nova lista tríplice para mais uma vaga do quinto constitucional, desta vez a partir de uma lista sêxtupla da OAB-Paraíba.

divulgação/TJPB

Onaldo de Queiroga

Natural de Pombal, Onaldo Queiroga tem uma carreira de mais de 30 anos no judiciário. Ele é filho do desembargador aposentado Agenor Rocha de Queiroga e da escritora e professora, Onélia Setúbal Rocha de Queiroga.

Onaldo Queiroga se formou no Curso de Direito 1987 e exerceu a advocacia de 1988 ao início do ano de 1991, oportunidade em que foi aprovado no concurso de promotor de Justiça do Estado da Paraíba.

No início do ano de 1992, foi aprovado no concurso de juiz de Direito da Paraíba e nomeado para a Comarca de Pirpirituba. Posteriormente, foi promovido para a Comarca de Sousa, passando por Campina Grande.

Ocupou por quatro anos a Direção do Fórum Cível da Capital e exerceu os cargos de juiz corregedor auxiliar do TJPB (2007 a 2009) e o de Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (2013 a 2015).

Exerceu também as funções de juiz do TRE-PB, diretor do Fórum Cível da Capital, juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça e da presidência do TJPB.

Além da magistratura, Onaldo Queiroga é um dos expoentes da literatura jurídica e crônica no estado, membro da Academia Paraibana de Letras Jurídicas e da Academia de Letras de Pombal.