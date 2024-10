confronto é marcado por críticas à atual gestão e acusações

Felipe Lima

A TV Cabo Branco realizou, nesta quinta-feira (3), o debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, mediado pelo jornalista Hélter Duarte. O encontro foi marcado por críticas à atual gestão, discussão de propostas e acusações.

O debate aconteceu no estúdio da TV Cabo Branco, e transmitido ao vivo por g1, TV Cabo Branco, Globoplay e CBN João Pessoa.

Participaram os candidatos Cícero Lucena (PP), Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos).

O primeiro turno das Eleições 2024 acontece no domingo (6).

Seguindo as regras previamente estabelecidas aos candidatos, o debate foi dividido em quatro blocos. No primeiro e terceiro, os candidatos fizeram perguntas com temas livres; no segundo e no quarto, as perguntas seguiram temas determinados. No último bloco, cada candidato também apresentou suas considerações finais.

Em cada bloco de perguntas, cada candidato teve direito a fazer 1 (uma) pergunta. Nos dois primeiros blocos, cada candidato responde apenas 1 (uma) vez. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos dois blocos seguintes de perguntas, os candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 (duas) perguntas.

Os tempos de pergunta e resposta foram os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado, 30 segundos para fazer a pergunta; 2 minutos para resposta; 1 minuto e 15 segundos para réplica; e 1 minuto e 15 segundos para tréplica.

Primeiro bloco

O primeiro bloco foi de tema livre e cada candidato respondeu uma pergunta.

O candidato Cícero Lucena (PP) iniciou o debate perguntando para Marcelo Queiroga (PL) sobre quantas ruas faltam ser calçadas em João Pessoa. Queiroga afirmou que, se eleito, vai calçar todas as avenidas que precisam de calçamento na capital, mas destacou que é necessário cuidar também do saneamento básico de João Pessoa para que os calçamentos se tornem duradouros.

Ruy Carneiro (Podemos) questionou Luciano Cartaxo (PT) sobre propostas para melhorar mercados públicos da capital. O petista iniciou a resposta destacando obras e manuteções que realizou quando era prefeito de João Pessoa, e prometeu trazer novos investimentos para o Mercado Central e Feira de Oitizeiro. Luciano também afirmou que vai construir uma nova feira no bairro do Colinas do Sul.

Em seguida, Luciano Cartaxo (PT) perguntou para Cícero Lucena (PP) sobre a construção de novas Unidades de Pronto Atendimento em João Pessoa. Cícero afirmou que foi um dos primeiros a construir uma policlínica na capital, seguiu questionando o oponente sobre o motivo dele ter devolvido recursos da saúde quando foi gestor e disse que precisou recuperar o funcionamento das UPAs do município.

Por último, Marcelo Queiroga (PL) decidiu perguntar para Ruy Carneiro (Podemos) sobre o transporte público de João Pessoa. Ruy respondeu que os prefeitos estão beneficiando empresários, afirmou que vai congelar a passagem de ônibus utilizando recursos da prefeitura, prometeu reativar linhas encerradas durante a pandemia e retomar a integração física dos ônibus.

Segundo bloco

No segundo bloco, os candidatos tiveram que fazer perguntas com temas determinados. Foram sorteados os temas: creches, combate à fome, cultura e lazer e mobilidade urbana.

Ruy Carneiro (Podemos) perguntou a Marcelo Queiroga (PL) qual é a sua opinião sobre a proposta de abertura de creches no período noturno. Queiroga concordou com a proposta, mas ressaltou que, antes disso, é necessário garantir que todas as crianças estejam matriculadas em creches. O candidato também afirmou que, caso faltem vagas nas unidades municipais, irá custear as mensalidades de creches particulares.

Luciano Cartaxo (PT) questionou Cícero Lucena (PP) sobre sua proposta para a segurança alimentar. O atual prefeito afirmou que, durante sua gestão, retomou o Programa Pão e Leite e melhorou a estrutura de cozinhas e restaurantes comunitários. Ele destacou que pretende dobrar o número de pessoas beneficiadas pelo programa e afirmou que planeja construir novas cozinhas comunitárias.

Marcelo Queiroga (PL) perguntou a Luciano Cartaxo (PT) quais são as suas propostas para o setor cultural. Cartaxo afirmou que pretende criar uma Secretaria de Cultura para a capital, valorizar a cultura do Centro Histórico de João Pessoa e investir para que a política cultural alcance diversos bairros da cidade. O petista também garantiu que irá revitalizar os projetos Circuito das Praças e Anima Centro.

Cícero Lucena (PP) questionou Ruy Carneiro (Podemos) sobre suas propostas para o transporte público de João Pessoa. Ruy criticou o fim da integração física dos ônibus na capital, afirmou que pretende retomar o funcionamento dos Terminais de Integração, congelar o preço das passagens e criar o projeto “Caroninha”, que deverá circular gratuitamente entre os bairros.

Terceiro bloco

O terceiro bloco foi de tema livre e os candidatos puderam ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 (duas) perguntas.

Marcelo Queiroga (PL) questionou Cícero Lucena (PP) sobre sua decisão de exonerar todos os servidores temporários da Prefeitura de João Pessoa no início deste ano e quais foram os critérios de readmissão, mencionando o elevado número de servidores. Cícero afirmou que precisou recontratar para retomar os serviços após a pandemia e disse que está implementando a melhor política de recursos humanos da prefeitura, destacando que não foram registradas paralisações durante sua gestão.

Luciano Cartaxo (PT) perguntou a Cícero Lucena (PP) quantas creches o atual prefeito construiu durante a gestão. Cícero afirmou que recebeu as escolas “destruídas” e “fechadas”, com falta de investimento em tecnologia. O candidato do Progressistas continuou destacando os investimentos em tablets e na estrutura das unidades educacionais, afirmando que pretende criar o Programa Pé de Meia Municipal e capacitar alunos em programação.

Na sequência, Ruy Carneiro (Podemos) perguntou a Marcelo Queiroga (PL) como o candidato avalia a proposta de abrir PSFs e policlínicas no horário noturno. Queiroga afirmou que o fortalecimento da atenção básica deve ser uma prioridade da gestão em saúde e criticou a atual situação das unidades de saúde da capital.

Cícero Lucena (PP) questionou Marcelo Queiroga (PL) sobre investimentos em mercados públicos, mas não conseguiu concluir a pergunta. Queiroga respondeu ao candidato com críticas às promessas do concorrente, afirmando que limpar e iluminar o Mercado Central já seria um grande avanço e que pretende reformar o Mercado do Rangel. Segundo ele, as reformas em mercados públicos serão uma prioridade.

Quarto bloco

O quarto bloco teve tema determinado e os candidatos puderam ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 (duas) perguntas. Foram sorteados os temas: situação dos ambulantes, concursos públicos, moradia e marcação de consultas e exames.

Cícero Lucena (PP) questionou Marcelo Queiroga (PL) sobre seus planos para os ambulantes. Queiroga reconheceu a complexidade do problema e destacou a necessidade de estimular a economia, gerar empregos e encontrar soluções definitivas. Ele sugeriu os shoppings populares como uma alternativa, mas enfatizou que a situação atual é de “dificuldade”. Entre suas propostas, Queiroga mencionou revitalizar o Centro Histórico e retomar o funcionamento do Terminal de Integração do Varadouro para melhorar a situação dos ambulantes.

Marcelo Queiroga (PL) questionou Ruy Carneiro (Podemos) sobre qual é a proposta do candidato para resolver o alto número de servidores temporários na Prefeitura de João Pessoa. Ruy Carneiro respondeu que pretende realizar concursos públicos para professores e para a área de saúde, citando também a proposta do Programa Mais Médicos para fazer as policlínicas funcionarem à noite. O candidato afirmou que a prefeitura não funciona sem os prestadores de serviço e garantiu que não demitirá os servidores que estiverem “trabalhando direito”.

Ruy Carneiro (Podemos) perguntou a Marcelo Queiroga (PL) sobre a regularização fundiária em João Pessoa e qual a avaliação do candidato sobre a oferta de um valor em dinheiro para a população realizar reformas nas casas. Queiroga considerou a proposta interessante e avaliou que há uma política nacional que deve ser implementada no município. Ele também destacou a intenção de fazer parcerias com o governo federal para aumentar o número de casas próprias.

Luciano Cartaxo (PT) perguntou a Cícero Lucena (PP) sobre a demora nos atendimentos médicos no município de João Pessoa. Cícero afirmou que o ex-prefeito deixou áreas descobertas de equipes de saúde da família e que, para resolver o problema, construiu e está entregando novas unidades de saúde, destacando que essas devem contar com equipes multiprofissionais. Ele também ressaltou os feitos de sua gestão em relação às unidades de saúde que foram entregues ou reestruturadas.