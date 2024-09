ASSISTIR AO VIVO Toluca x Atlas HOJE (28/09) – LIGA MX

Prévia: Toluca x Atlas – Liga MX Apertura

Data e Hora: 27 de setembro de 2024, às 20:00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Díez, Toluca, México

No próximo sábado, o notícias do Toluca receberá o notícias do Atlas em um duelo da Liga MX ao vivo Apertura que promete muitas emoções. Com ambas as equipes buscando melhorar suas posições na tabela, esse confronto no Estádio Nemesio Díez será crucial para suas respectivas campanhas.

Transmissão ao Vivo

Os torcedores poderão assistir a Toluca x Atlas ao vivo por meio de várias plataformas. No México, o jogo será transmitido pelo ViX, TUDN e Bet365. Para o público internacional, as opções de streaming são semelhantes, mas é necessário ter uma conta com fundos ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para acessar a Bet365.

Desempenho Recente

Toluca: Após uma derrota por 0 a 2 para o Santos Laguna, o Toluca entra em campo buscando recuperação. A equipe teve 63% de posse de bola e finalizou 18 vezes, mas falhou em marcar. Nos últimos seis jogos, Toluca sofreu 7 gols, o que demonstra algumas fragilidades defensivas. Historicamente, o Toluca não perdeu para o Atlas em suas últimas quatro partidas e busca manter essa sequência positiva.

Atlas: O Atlas, por sua vez, teve um desempenho irregular, com uma derrota recente por 1 a 0 para o Querétaro. Com 71% de posse de bola e 19 chutes, a equipe não conseguiu converter suas oportunidades em gols. O Atlas sofreu gols em cinco dos últimos seis confrontos, evidenciando a necessidade de melhorias defensivas. A equipe não venceu fora de casa nos últimos dois jogos e está determinada a mudar essa situação.

Confrontos Diretos

Nos últimos encontros entre as duas equipes, Toluca leva vantagem, com 2 vitórias contra 1 do Atlas e 3 empates desde 2021. No último confronto, realizado em abril de 2024, o Toluca venceu o Atlas por 4 a 1, mostrando um desempenho dominante.

Possíveis Alineações

Toluca: Tiago Volpi; Bruno Méndez, Luan, Ernesto, Alexis Vega; C. Emilio Orrantia, Marcel Ruíz, Victor Arteaga; Brian García, Jesús Angulo e Paulinho.

Tiago Volpi; Bruno Méndez, Luan, Ernesto, Alexis Vega; C. Emilio Orrantia, Marcel Ruíz, Victor Arteaga; Brian García, Jesús Angulo e Paulinho. Atlas: Camilo Vargas; Edgar Zaldívar, Hugo Nervo, M. Dória, Luis Ricardo Reyes; Á. Jeremy Márquez, Aldo Paúl Rocha; Raymundo Fulgencio, Victor Rios, José Lozano e Uros Djurdjevic.

Prognóstico

O prognóstico para este embate é favorável ao Toluca, que deverá explorar sua força jogando em casa. A expectativa é de que o Toluca consiga vencer o Atlas, possivelmente com um placar de 2 a 0, considerando as dificuldades do Atlas em marcar gols e a tendência de solidez do Toluca em casa.

Com a partida programada para começar às 20:00 (horário de Brasília), os torcedores estão prontos para um emocionante confronto na Liga MX. Acompanhe o jogo e torça pelo seu time!