Quer empreender com uma marca sólida e líder de mercado?

Quando o assunto é empreender, ter a segurança e suporte de uma marca sólida e que atua em um mercado de forte expansão, pode ser o desejo de muitos empresários.

A Prudential do Brasil é uma subsidiária da Prudential Financial, uma das maiores e mais antigas instituições financeiras do mundo, com quase 150 anos de atuação e operações em mais de 50 países. No Brasil, são 26 anos de atividade, somando mais de 4,6 milhões de vidas seguradas e um faturamento de R$ 5,4 bilhões somente em 2023.

Na Paraíba, o mercado de segmento individual de seguros de pessoas atingiu um faturamento de R$ 61,4 milhões no 1º semestre de 2024 e a Prudential é líder entre as seguradoras independentes na região, com um plano ousado de crescimento e um faturamento expressivo de R$ 9,6 milhões.

Esse cenário deixa claro o tamanho da oportunidade no mercado de seguros de vida e um caminho para aqueles que possuem a vontade de empreender.

A seguradora também lidera a transformação do setor no país, trazendo uma forma diferente de proteger famílias, personalizando os seguros de acordo com a necessidade de cada cliente.

Vantagens e diferenciais de empreender com a Prudential

Para empreender com a Prudential, é essencial que o investidor se identifique com o modelo de negócio da seguradora e com o propósito de proteger vidas. Os empresários que adquirem uma franquia na modalidade Life Planner são os responsáveis técnicos habilitados para comercializar e administrar o seguro de vida dos clientes da seguradora. As corretoras franqueadas são responsáveis pelo planejamento e elaboração da apólice a partir de uma análise detalhada do perfil de cada um.

A Prudential do Brasil é pioneira no modelo de franchising para a comercialização de seguro de vida e tem a chancela da ABF como uma das maiores redes de franquias do país. Em 2024, a seguradora e franqueadora foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo de Excelência em Franchising da ABF, no segmento Serviços e Outros Negócios.

As vantagens e os diferenciais de empreender com a Prudential englobam desde um investimento inicial atrativo, possibilidades de faturamento expressivo – em que os seus ganhos são proporcionais à dedicação ao negócio – e possibilidade de participar de convenções internacionais. Esse tipo de premiação faz parte da estratégia de negócio da Prudential que já sediou convenções em Las Vegas, Sydney e, em 2025, será em Orlando na Flórida. O empreendedor também recebe treinamento e passa a fazer parte de uma das maiores redes do país, que já conta com mais de 1,8 mil corretoras franqueadas.

Divulgação.. Especial Publicitário

Além de realizar o sonho de empreender, os empresários parceiros da Prudential são movidos pelo propósito de levar segurança e tranquilidade financeira para pessoas, famílias e negócios.

O vice-presidente regional de Negócios Life Planner da Prudential do Brasil, Gustavo Drumond, acredita no mercado promissor para seguros na região de João Pessoa e reforça o diferencial de atuar com um propósito tão forte. “Acreditamos que a região tem um alto potencial para produtos de seguro, especialmente, os mais personalizados. Com a abertura dos novos pontos de apoio, esperamos ampliar consideravelmente a nossa base de clientes e, cada vez mais, ver a nossa rede se desenvolvendo com empresários fortes e confiantes na missão de desenvolver uma cultura de proteção e assegurando tranquilidade financeira para cada vez mais famílias brasileiras”, afirma o executivo.

Ficou interessado em desenvolver sua trajetória no empreendedorismo com a Prudential? Saiba mais clicando aqui.