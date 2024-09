Vasco assina contrato com o meia suíço Maxime Dominguez, aguardado no Rio na quarta-feira

O Vasco da Gama oficializou, na noite deste domingo, a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, do Gil Vicente, de Portugal. O acerto foi confirmado na véspera do encerramento da janela de transferências, marcando a sexta aquisição do clube carioca nesta janela. Maxime é esperado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, onde passará por exames médicos para ser anunciado oficialmente como novo reforço vascaíno.

Com o prazo de inscrição de novos jogadores se esgotando na segunda-feira, o Vasco precisou acelerar as negociações para garantir a contratação de Maxime Dominguez. O jogador assinou o contrato diretamente em Portugal, e os documentos foram enviados digitalmente ao clube para que todas as burocracias fossem resolvidas a tempo. O acordo prevê a compra de 100% dos direitos do meia suíço por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,4 milhões), com contrato válido por quatro anos.

**Última partida pelo Gil Vicente e chegada ao Vasco**

Maxime Dominguez se despediu do Gil Vicente em grande estilo neste domingo, entrando em campo no segundo tempo do empate sem gols com o Braga, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Português. O negócio foi intermediado pelo empresário Paulo Pitombeira, que também representa outros jogadores do Vasco, como o goleiro Léo Jardim e o zagueiro João Victor.

Com passagens por clubes da Suíça e da Polônia, Maxime defendeu o Gil Vicente nas últimas duas temporadas, onde ainda tinha mais dois anos de contrato. O meia, que atua principalmente pela direita, se tornou uma prioridade para o Vasco após a lesão do jogador Adson, que dificilmente voltará a atuar em 2024.

**Reforços para a reta final da temporada**

Maxime Dominguez chega para reforçar o elenco do Vasco, que já contratou os atacantes Emerson Rodríguez e Jean David, o volante Souza, e os meias Phlippe Coutinho e Alex Teixeira. Ainda antes do fechamento da janela, o clube carioca busca finalizar a contratação de um zagueiro, com negociações avançadas com Ian Glavinovich, do Newell’s Old Boys, da Argentina.

Com a chegada de Maxime, o Vasco demonstra estar focado em fortalecer seu elenco para a reta final da temporada, buscando melhores resultados e uma posição mais competitiva nas competições que disputa.

—

Quanto à criação de imagens, sim, posso gerar uma imagem para você! Se desejar, por favor, me informe o que gostaria de ver na imagem.

Como Luan Peres poderá ser inscrito após o fechamento da janela de transferências?

O Vasco da Gama está próximo de acertar a contratação do zagueiro Luan Peres, e há expectativa de que o defensor chegue ao Rio de Janeiro nesta semana para finalizar o acordo. No entanto, a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra hoje, deixando muitos torcedores em dúvida sobre como o clube poderá registrar o jogador após o prazo.

A solução para esse impasse está na situação contratual de Luan Peres. O jogador, atualmente vinculado a um clube da Turquia, deve se desvincular de sua equipe atual ainda hoje, antes do fechamento da janela. Dessa forma, ele se tornaria um atleta livre no mercado. De acordo com as regras de transferência, jogadores sem contrato podem ser inscritos por novas equipes mesmo após o encerramento da janela de transferências.

Com a rescisão de contrato prevista para ocorrer até o final desta segunda-feira, Luan Peres terá até sexta-feira para fechar todos os detalhes com o Vasco e assinar oficialmente. Fontes próximas ao clube, como Carlos Berbert (do canal do Pedrosa) e Daniel Morais, informam que o jogador já deve estar no Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar os trâmites burocráticos e realizar os exames médicos necessários.

**A importância de Luan Peres para o Vasco**

Luan Peres, com passagens destacadas pelo futebol brasileiro e europeu, chega como um reforço importante para a defesa vascaína. A equipe, que luta para se manter competitiva na reta final da temporada, vê na contratação do zagueiro uma oportunidade de solidificar seu setor defensivo.

Além de sua experiência internacional, o jogador traz versatilidade, podendo atuar tanto como zagueiro central quanto na lateral-esquerda, oferecendo mais opções ao técnico do Vasco. A contratação de Luan Peres mostra que o clube está atento ao mercado e busca reforços de qualidade mesmo com o fim da janela de transferências.

Resta agora aguardar a chegada de Luan Peres ao Rio de Janeiro e os próximos passos do clube para confirmar oficialmente o acerto. A torcida vascaína está ansiosa pela chegada do novo reforço, que poderá ser peça-chave para o restante da temporada.

Vasco negocia contratação do meia suíço Maxime Dominguez

O Vasco da Gama está em negociações avançadas para a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, de 28 anos, que atualmente defende o Gil Vicente, clube da primeira divisão de Portugal. A diretoria do clube carioca corre contra o tempo para fechar o acordo antes do encerramento da janela de transferências, que se fecha na próxima segunda-feira. Em paralelo, a gestão de Pedrinho segue buscando outros reforços para fortalecer a equipe na reta final da temporada.

Maxime Dominguez, que possui passagens por clubes da Suíça e da Polônia, chegou ao Gil Vicente há duas temporadas e ainda tem mais dois anos de contrato com o clube português. Versátil e habilidoso, Dominguez atua preferencialmente pela faixa direita do campo, posição que se tornou uma prioridade para o Vasco após a lesão de Adson, que dificilmente voltará a jogar em 2024.

As negociações entre Vasco e o jogador suíço estão em andamento há cerca de uma semana e avançaram significativamente nos últimos dias. O prazo para a conclusão do acordo é curto, já que a janela de transferências fecha na próxima segunda-feira, o que exige agilidade da diretoria vascaína para selar o contrato.

Com 39 partidas e seis gols marcados pelo Gil Vicente, Maxime Dominguez tem se destacado por sua consistência e capacidade de construção de jogadas. Na atual temporada, ele participou de três jogos, todos como titular, o que demonstra sua importância no elenco do time português.

Enquanto aguarda o desfecho das negociações, o Vasco entra em campo neste domingo, às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA), para enfrentar o Vitória. O time ocupa a oitava colocação na tabela, com 31 pontos, e busca consolidar sua posição na parte de cima da classificação.

Jornalista Acusado de Preconceito Contra o Vasco Durante Transmissão**

Na tarde desta terça-feira, 27 de agosto de 2024, o jornalista Carneiro Neto, da rádio CBN de Curitiba, gerou revolta nas redes sociais ao fazer declarações consideradas preconceituosas contra o Vasco da Gama durante uma transmissão ao vivo. Segundo ele, o Vasco seria um “clube violento” devido ao fato de ser um “clube da Zona Norte”. A fala gerou imediata reação da torcida e de outros setores, que acusaram o jornalista de disseminar preconceito e falta de respeito.

**Reação da Torcida e das Redes Sociais**

A declaração de Carneiro Neto rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, especialmente entre os torcedores vascaínos. Perfis influentes ligados ao clube, como @Vascanellas e @linnikercb_vasc, condenaram a fala do jornalista, destacando que suas palavras carregam um estigma discriminatório e são uma forma de preconceito regional e social.

Em resposta, os torcedores exigiram uma retratação por parte do jornalista e da rádio CBN. Muitos apontaram que, em pleno 2024, é inaceitável que figuras públicas ainda utilizem o microfone para perpetuar estereótipos e preconceitos, especialmente no contexto esportivo, que deveria promover valores como respeito e inclusão.

**Posicionamento do Vasco da Gama**

Diante da polêmica, o Vasco da Gama se pronunciou oficialmente em suas redes sociais, repudiando as declarações de Carneiro Neto e ressaltando o orgulho do clube em representar a Zona Norte do Rio de Janeiro. O clube destacou seu histórico de luta contra o racismo e a discriminação em todas as formas, reiterando que tais atitudes não têm lugar no futebol ou na sociedade.

O clube também anunciou que irá buscar as medidas cabíveis para garantir que atitudes como essa não passem impunes, enfatizando a importância de combater o preconceito em todos os níveis.

**Reflexões Sobre o Caso**

Este incidente levanta questões importantes sobre a responsabilidade dos profissionais de comunicação em seus comentários públicos. As palavras de Carneiro Neto não apenas ofenderam uma instituição histórica como o Vasco da Gama, mas também desrespeitaram milhões de torcedores e moradores da Zona Norte, perpetuando estigmas negativos.

É crucial que figuras públicas e jornalistas, em especial, sejam conscientes do impacto de suas palavras e busquem promover um discurso mais responsável e inclusivo. Em um país marcado por desigualdades, é essencial que o futebol, uma paixão nacional, seja um espaço de união e respeito.

**Conclusão**

O episódio envolvendo o jornalista Carneiro Neto e o Vasco da Gama é mais um lembrete da necessidade de combater o preconceito em todas as suas formas, especialmente em plataformas públicas. A resposta enérgica do clube e de seus torcedores mostra que a sociedade está cada vez menos tolerante com atitudes discriminatórias, e que o futebol deve ser um ambiente de respeito e igualdade para todos.