AO VIVO Moreirense x Benfica assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (30/08), escalações, palpites

O jogo entre Moreirense x Benfica pelo Campeonato Português 2024/2025 (Liga Portugal BETCLIC), acontece hoje, HOJE (30/08) às 16h15 hs. O mandante desta partida será Moreirense que busca a vitória sob seus domínios.

A **primeira Liga de Portugal** será transmitida no Brasil de maneira exclusiva pelo **Grupo Disney**. Você pode acompanhar os jogos da elite da Inglaterra nos canais **ESPN**, na TV por assinatura, ou por meio dos serviços de streaming **Star+** e **Watch ESPN**⁴⁶. Prepare-se para uma emocionante temporada de futebol! ⚽🔥

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting.

Prévia: Moreirense x Benfica – Palpites e Escalações

Nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2024, a quarta rodada da Primeira Liga 2024-25 terá início com o confronto entre Moreirense e Benfica, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Ambas as equipes começaram a temporada de maneira semelhante, com seis pontos cada após três partidas, e estão bem próximas na tabela: o Moreirense ocupa a sétima posição, enquanto o Benfica está uma posição acima, em sexto lugar.

**Análise das Equipes e Previsão de Resultados

O Moreirense retornou à elite do futebol português na última temporada e fez uma campanha notável, terminando na sexta posição e chegando a sonhar com uma vaga em competições europeias. Os Verdes e Brancos encerraram a temporada passada com quatro vitórias consecutivas e começaram a nova campanha com o mesmo ímpeto, vencendo o Farense e o Arouca em suas duas primeiras partidas.

No entanto, o ímpeto inicial do Moreirense foi interrompido na última rodada, quando a equipe viajou até o Estádio Municipal de Braga e sofreu uma derrota por 3-1. Gabri Martinez abriu o placar para o Braga, mas Luis Asue igualou para o Moreirense antes do intervalo. No entanto, dois gols de Rodrigo Zalazar no segundo tempo garantiram a vitória dos bracarenses.

Sob o comando de César Peixoto, que assumiu o time neste verão após a saída de Rui Borges para o Vitória de Guimarães, o Moreirense tem mostrado um bom desempenho em casa. No entanto, enfrentará um desafio difícil contra o Benfica, que venceu os últimos nove confrontos entre as equipes, incluindo uma vitória por 3-0 na última temporada.

**Benfica: Em Busca da Reconquista do Título da Primeira Liga

O Benfica, por outro lado, tem como objetivo principal nesta temporada recuperar o título da Primeira Liga, que perdeu para o Sporting no último ano. A equipe de Roger Schmidt começou a temporada com uma derrota inesperada por 2-0 para o Famalicão, mas se recuperou rapidamente, vencendo o Casa Pia por 3-0 e o Estrela por 1-0 nas duas partidas seguintes.

Embora o Benfica seja o favorito para este confronto, vale ressaltar que as Águias não venceram nas duas últimas visitas ao Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, empatando em 0-0 na liga na última temporada e 1-1 na Taça da Liga em 2022. Além disso, a equipe ainda não venceu fora de casa nesta temporada, um fator que pode ser decisivo para este jogo.

**Notícias das Equipes e Escalações Prováveis**

**Moreirense:**

Luis Asue, que não marcou nenhum gol na liga em 15 aparições na temporada passada, começou esta com tudo, marcando em cada um dos três primeiros jogos do Moreirense. Ele deve liderar o ataque mais uma vez, com Sidnei Tavares, Madson, e Jeremy Antonisse oferecendo suporte ofensivo no meio-campo e Lawrence Ofori operando como volante.

Jan-Niklas Beste e Tiago Gouveia estão em dúvida para a partida após sofrerem lesões leves no jogo contra o Casa Pia.

**Escalação provável do Moreirense:**

Kewin; Fabiano, Marcelo, Maracas, Frimpong; Ofori, Ismael; Madson, Tavares, Antonisse; Asue

**Benfica:

O ex-atacante do Real Madrid, Angel Di Maria, que perdeu os dois primeiros jogos da temporada devido a uma lesão muscular, voltou ao banco na última rodada e deve ser titular nesta sexta-feira.

**Escalação provável do Benfica:**

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Barreiro, Luis; Aursnes, Kokcu, Di Maria; Pavlidis

Palpite: Moreirense 1-1 Benfica

Embora o Benfica tenha somado duas vitórias consecutivas antes desta partida, seu desempenho nessas partidas, especialmente na última semana, não foi dos mais convincentes. Com isso, acreditamos que o Moreirense, que vem melhorando a cada jogo, pode dificultar as coisas para as Águias, e um empate parece um resultado provável.

O desempenho em casa do Moreirense, aliado ao histórico recente do Benfica fora de casa, sugere um jogo equilibrado. Portanto, nosso palpite é que o confronto terminará em um empate por 1-1.

Conclusão*

O confronto entre Moreirense e Benfica promete ser uma disputa acirrada, com ambas as equipes em busca de somar pontos importantes para subir na tabela da Primeira Liga. O histórico recente e o desempenho atual indicam que pode ser um jogo de poucos gols e com muita disputa no meio-campo. As casas de apostas também esperam um jogo equilibrado, e para os fãs de futebol, esta é uma partida a não perder!