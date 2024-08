QUE HORAS COMEÇA RENASCER E Estrela da Casa?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 23/08.

Sexta-feira, 23/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessao Da Tarde – Contos do Caçador de Sombras

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Estrela da Casa

23:10 Globo Repórter

00:00 Jornal da Globo

00:50 Conversa com Bial

01:30 Família é Tudo

02:15 Comédia Na Madruga I

02:55 Corujao I – Bom Comportamento

Programação de Sexta-feira, 23 de Agosto de 2024: Diversão e Informação na TV Globo

Sexta-feira, 16/08/2024

Sessão da Tarde

Toy Story 4

Título Original: Toy Story 4

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2023

Diretor: Josh Cooley

Elenco: Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Christina Hendricks, Keegan-Michael

Key, Tony Hale

Classe: Animação, Aventura

Quando um novo brinquedo chamado “Forky” se junta a Woody e sua turma, uma viagem revela o quão grande o mundo pode ser para um brinquedo.

Corujão I

Atração Fatal

Título Original: Fatal Attraction

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1987

Diretor: Adrian Lyne

Elenco: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen,

Stuart Pankin, Ellen Foley

Classe: Suspense

Dan Gallagher passa uma noite com a atraente Alex Forrest. Quando ela volta a procurá-lo, ele passa a viver uma história de terror.

A TV Globo preparou uma programação especial para esta sexta-feira, 16 de agosto de 2024, repleta de entretenimento, jornalismo e grandes clássicos da dramaturgia. Desde as primeiras horas da manhã até a madrugada, os telespectadores poderão desfrutar de uma variedade de atrações que prometem agradar a toda a família.

**Manhã Informativa e de Bate-Papo**

O dia começa cedo com o *Hora Um* às 04:00, trazendo as principais notícias para quem gosta de começar o dia bem informado. Em seguida, o *Bom Dia Praça* às 06:00 e o *Bom Dia Brasil* às 08:30 continuam a cobertura jornalística, abordando os principais acontecimentos nacionais e internacionais. Para quem gosta de um bom bate-papo matinal, o *Encontro com Patrícia Poeta* começa às 09:30, com discussões sobre temas atuais e entrevistas com convidados especiais.

**Culinária e Entretenimento**

Às 10:35, o *Mais Você*, comandado por Ana Maria Braga, traz receitas, dicas de estilo de vida e histórias inspiradoras. Logo depois, às 11:45, o *Praça TV – 1ª Edição* apresenta as notícias regionais, seguido do *Globo Esporte* às 13:00, com todas as novidades do mundo esportivo.

**Tarde de Nostalgia e Cinema**

Às 13:25, o *Jornal Hoje* oferece um resumo dos principais acontecimentos do dia. A tarde segue com uma dose de nostalgia às 14:45, com a reprise da novela *Cheias de Charme*. Em seguida, às 15:25, a *Sessão da Tarde* exibe o sucesso de animação *Toy Story 4*, uma história emocionante que encanta tanto crianças quanto adultos.

**Novelas e Entretenimento Noturno**

Às 17:05, é a vez do *Vale a Pena Ver de Novo* com a exibição de *Alma Gêmea*, novela que marcou época. A programação vespertina encerra-se com o musical *No Rancho Fundo* às 18:25. No início da noite, o *Praça TV – 2ª Edição* às 19:10 traz as últimas notícias regionais, seguido de *Família é Tudo* às 19:40, uma série que valoriza os laços familiares.

**Noite de Drama e Reality Show**

O *Jornal Nacional*, às 20:30, faz um resumo completo dos principais acontecimentos do dia. Logo após, às 21:20, a novela *Renascer* promete emoções intensas para os amantes do drama. A grande atração da noite é o reality show *Estrela da Casa* às 22:25, que vem conquistando o público com suas provas e desafios acirrados.

**Jornalismo e Entretenimento na Madrugada**

O *Globo Repórter* às 23:10 explora temas fascinantes e atuais em um formato de documentário, seguido pelo *Jornal da Globo* à meia-noite, com uma análise aprofundada dos eventos do dia. Quem fica acordado até mais tarde poderá acompanhar o *Conversa com Bial* às 00:50, um talk show que mistura entrevistas e discussões relevantes. Para encerrar a noite, uma nova edição de *Família é Tudo* às 01:30, seguida pelo humor de *Comédia na Madruga* às 02:15, e o suspense de *Atração Fatal* no *Corujão* às 02:50.

Esta sexta-feira promete ser completa, com opções para todos os gostos, garantindo entretenimento e informação do amanhecer até as primeiras horas da manhã. Fique ligado na TV Globo e aproveite!