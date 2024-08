David de saída? Jean Meneses, do Toluca e seleção Chilena chega ao Vasco

O Vasco da Gama, em meio à iminente contratação de Jean Meneses, deixou claro que não pretende utilizá-lo como substituto de David. Apesar de ambos atuarem no setor ofensivo, o clube enxerga Jean como um jogador com características distintas, capazes de agregar diferentes opções ao ataque. Com habilidades de criar jogadas e produzir o último passe, Jean poderá atuar ao lado de David e Adson, ampliando as possibilidades táticas de Rafael Paiva.

Além de Jean, o Vasco continua avaliando a necessidade de reforçar seu elenco com jogadores que ofereçam maior recomposição defensiva, especialmente em jogos onde uma postura mais intensa e defensiva é necessária. A busca por zagueiros permanece uma prioridade, mas o clube também estuda a adição de um ponta que possa contribuir defensivamente, garantindo maior equilíbrio em campo.

Jean Meneses é Aguardado no Rio para Exames e Assinatura de Contrato com o Vasco

O atacante chileno Jean Meneses está prestes a se tornar o mais novo reforço do Vasco da Gama. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana para realizar exames médicos e finalizar a assinatura de seu contrato com o clube carioca.

**Detalhes do Contrato**

O acordo inicial será válido por dois anos, com a possibilidade de extensão por mais seis meses, dependendo do desempenho do atleta e das necessidades do clube. Essa contratação faz parte da estratégia do Vasco para reforçar seu elenco, visando melhores resultados nas competições nacionais e internacionais.

Jean Meneses, que estava atuando pelo Toluca, no México, é um jogador versátil, conhecido por sua habilidade tanto como atacante quanto como meia ofensivo. Sua chegada ao Vasco é vista como um passo importante para adicionar mais criatividade e agressividade ao setor ofensivo do time.

**Antecedentes de Jean Meneses**

Jean Meneses, de 30 anos, tem uma vasta experiência no futebol internacional, incluindo passagens por clubes no Chile e no México. Nos últimos cinco anos, ele disputou 23 partidas pela Seleção Chilena, mostrando sua importância no cenário sul-americano. Sua carreira no México foi marcada por bons números, o que chamou a atenção da diretoria do Vasco.

**Expectativas para sua Chegada**

A expectativa em torno da chegada de Meneses ao Vasco é alta. A torcida vascaína espera que ele traga mais qualidade ao ataque, que tem sido um dos pontos de atenção na temporada atual. Com sua experiência e técnica, Meneses tem o potencial de se tornar uma peça-chave no esquema tático do treinador.

**Próximos Passos**

Após a realização dos exames médicos, Jean Meneses deverá ser oficialmente apresentado como jogador do Vasco da Gama. A diretoria do clube espera que ele esteja disponível para atuar já nas próximas semanas, contribuindo para a campanha do time nas competições em que está envolvido.

A torcida está ansiosa pela confirmação oficial e pela estreia de Jean Meneses, acreditando que ele pode ser o reforço que o Vasco precisa para alcançar seus objetivos na temporada.

**Fonte:** X News Almirante

Vasco Rescinde Contrato com Galdames: Salário Milionário

Qual o salário de Galdames no Vasco?

O Vasco da Gama, em busca de aliviar sua folha salarial, decidiu rescindir o contrato com Pablo Galdames, volante chileno que atualmente recebe um salário milionário de cerca de R$ 500 mil por mês. Com essa decisão, o clube abre caminho para que o jogador finalize sua transferência para o San Lorenzo, da Argentina.

**Detalhes da Negociação**

A saída de Galdames do Vasco foi facilitada pelo alto custo de seu salário, que se tornou insustentável para o clube carioca, especialmente em um momento de reestruturação financeira. O San Lorenzo, apesar de ser um clube tradicional na Argentina, não possui o mesmo poder financeiro e não poderá igualar o salário que Galdames recebia no Vasco.

Com isso, a negociação entre o jogador e o clube argentino está focada em ajustar os detalhes de um contrato definitivo, que certamente será menos oneroso do que o atual acordo com o Cruz-Maltino.

**Impacto na Folha Salarial do Vasco**

A rescisão de contrato com Galdames representa um significativo alívio financeiro para o Vasco, permitindo ao clube maior flexibilidade para buscar reforços no mercado. Este movimento faz parte de uma estratégia mais ampla para equilibrar as finanças e reestruturar o elenco de forma sustentável.

O volante chileno, que chegou ao Vasco em 2022, teve momentos de destaque, mas seu alto custo, aliado à necessidade do clube de reformular seu elenco, tornou sua saída inevitável. Com a liberação de Galdames, o Vasco pode focar em jogadores que se encaixem melhor no orçamento e na filosofia de jogo da equipe.

**Próximos Passos para Galdames**

Enquanto a negociação com o San Lorenzo avança, Galdames deverá aceitar um salário mais modesto, em linha com as capacidades financeiras do clube argentino. A mudança para o futebol argentino pode ser uma oportunidade para o jogador reencontrar seu melhor futebol, em um ambiente onde ele poderá ser uma peça-chave no meio-campo do San Lorenzo.

**Reações e Expectativas**

A torcida vascaína, sempre exigente, vê a saída de Galdames com mistos de alívio e expectativas. Por um lado, a liberação de um salário tão alto é um passo importante para a saúde financeira do clube. Por outro, há a esperança de que os recursos economizados sejam bem utilizados na contratação de novos reforços que possam contribuir de forma mais efetiva ao time.

Com essa movimentação, o Vasco continua a buscar o equilíbrio entre desempenho em campo e gestão financeira, um desafio constante para qualquer clube de futebol de alto nível.

**Fonte:** X do jornalista Lucas Pedrosa/SBT

Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita Considera Investimento na SAF do Vasco: Uma Oportunidade de Transformação

O Vasco da Gama está prestes a entrar em uma nova era, com negociações avançadas para vender parte de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a um fundo de investimento saudita. Este movimento pode marcar uma mudança radical na trajetória do clube carioca, trazendo um novo fôlego financeiro e possibilidades de crescimento.

Por Netvasco

**O Contexto da Venda da SAF**

O clube enfrenta desafios financeiros significativos, e a venda de parte da SAF é vista como uma solução para estabilizar as contas. O acordo em discussão envolve um valor de até R$ 500 milhões, que inclui ajustes contratuais essenciais para o futuro do Vasco. A 777 Partners, atual detentora de 70% das ações do clube desde 2022, enfrentou dificuldades em cumprir as promessas feitas, o que abriu espaço para essa nova negociação.

Com o clube precisando honrar compromissos futuros, como R$ 280 milhões em setembro de 2024 e R$ 120 milhões em 2025, a busca por um investidor com recursos robustos tornou-se crucial. A entrada do fundo saudita, liderado por Mohammad bin Salman, surge como uma solução potencialmente transformadora.

**Quem é Mohammad bin Salman?**

Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, é uma das figuras mais influentes e ricas do mundo. Com uma fortuna estimada em mais de R$ 7 trilhões, seu interesse pelo futebol global já se manifestou na aquisição do Newcastle United, clube inglês que passou por uma revitalização desde a compra pelo fundo saudita.

A possibilidade de bin Salman investir no Vasco traz consigo a expectativa de que o clube possa experimentar uma revolução semelhante, com investimentos substanciais que poderiam catapultar o time para novos patamares no cenário do futebol brasileiro e internacional.

**Próximos Passos e Reações da Torcida**

As negociações estão previstas para serem concluídas até outubro de 2024. Com a possível entrada dos sauditas, o Vasco poderá contar com um aporte financeiro significativo que permitirá a quitação de dívidas e a implementação de novos projetos. No entanto, o sucesso dessa parceria dependerá da capacidade do clube em apresentar um plano estratégico sólido que inspire confiança nos novos investidores.

A torcida vascaína, conhecida por sua paixão inabalável, está dividida. Muitos veem essa negociação como uma chance de garantir a sustentabilidade financeira e de voltar a disputar títulos, enquanto outros temem que o clube perca sua identidade e autonomia. A experiência recente com a 777 Partners deixou marcas, e a cautela é compreensível.

**Impactos e Perspectivas Futuras**

Se concretizado, o acordo com o fundo saudita poderá redefinir o modelo de gestão do Vasco. Pedrinho, que continuará à frente da gestão esportiva, terá ao seu lado investidores focados na administração financeira, criando uma divisão de responsabilidades que já se mostrou eficaz em outros clubes europeus.

Os pontos principais da negociação incluem:

– Venda da SAF para o Fundo de Investimento da Arábia Saudita.

– Aporte financeiro de até R$ 500 milhões.

– Assunção de compromissos financeiros futuros, incluindo R$ 280 milhões em setembro de 2024 e R$ 120 milhões em 2025.

– Continuação da gestão esportiva com Pedrinho, enquanto os novos parceiros assumem a administração financeira.

Este acordo pode ser o catalisador de uma nova fase de sucesso para o Vasco da Gama, mas como qualquer grande mudança, traz consigo incertezas. Os próximos meses serão decisivos para o futuro do clube, e a torcida espera que o resultado seja o fortalecimento do Vasco, tanto financeiramente quanto em termos de identidade e tradição.

**Fonte:** Super Rádio Tupi