Sandra e João Pedro reatam, e Damião ajuda Egídio a cometer ato

Resumo do Capítulo de “Renascer” – Sexta-feira, 09/08/2024

No capítulo de **”Renascer”** que vai ao ar nesta sexta-feira, 9 de agosto de 2024, a trama segue intensa com novos desenvolvimentos e reviravoltas que prometem mexer com as emoções dos telespectadores.

**Casamento de Augusto e Buba Agita o Episódio**

A festa de casamento de Augusto e Buba é o grande evento do capítulo. No entanto, a celebração não será apenas de alegria. Tomado por ciúmes, Eriberto provoca uma briga com Bento por causa de Kika, demonstrando que o ciúme e os conflitos emocionais continuarão a ser um tema central.

**Revelações e Conflitos Pessoais**

Enquanto isso, Norberto, durante uma conversa com Rachid, revela que teve um momento íntimo com Dona Patroa enquanto o amigo estava ausente. Essa revelação abala Rachid, que fica decepcionado com a situação, mas decide, junto com Norberto, partir em busca de Jacutinga. A venda ficará aos cuidados de Mariana durante essa busca.

**Romance e Desilusão**

Bento, após a briga com Eriberto, tenta a sorte com Lu, mas acaba sendo rejeitado. A professora deixa claro que não está interessada em um relacionamento com ele, deixando-o desapontado. Por outro lado, o capítulo traz um momento de reconciliação, com João Pedro e Sandra reatando após uma série de desentendimentos. O trabalho nas roças de Egídio aproxima o casal, que decide dar uma nova chance ao casamento.

**Damião e Egídio Contra Marçal**

A trama se intensifica quando Egídio, em busca de vingança, contrata Damião para capturar Marçal, o jagunço que ele acredita ser responsável pelo atentado contra sua vida. Damião consegue capturar Marçal e o entrega a Egídio em um local isolado. Egídio, tomado pelo desejo de vingança, ignora as negações de Marçal e decide fazer justiça com as próprias mãos.

**Expectativas para o Próximo Capítulo**

Com tantos conflitos e reviravoltas, o próximo capítulo de **”Renascer”** promete manter o público preso à tela, ansioso para descobrir as consequências dos atos de Egídio e o desenrolar dos dramas pessoais dos personagens.

Não perca o capítulo desta sexta-feira e acompanhe todas as emoções de **"Renascer"** na TV Globo.

Renascer: Mariana tem o seu destino mudado pela manta de Maria Santa, que será descartada por José Inocêncio

No emocionante remake de “Renascer”, os telespectadores vão testemunhar uma das decisões mais difíceis e transformadoras de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Cansado de viver preso ao passado e à memória de sua falecida esposa, Maria Santa (Duda Santos), o fazendeiro decide colocar um ponto final em sua obsessão.

**José Inocêncio joga fora a manta de Maria Santa**

Em um momento simbólico e decisivo, Inocêncio opta por se desfazer da manta que pertencia a Maria Santa. Este objeto sempre simbolizou a presença constante da esposa falecida na fazenda. Ele pede à fiel governanta Inácia (Edvana Carvalho) que dê um fim na manta, deixando-a simultaneamente chocada e aliviada com a decisão.

Inácia, que desempenha um papel crucial neste desenvolvimento, encontra-se com Maria Santa durante suas rezas e pede que a mãe de Ritinha (Mell Muzzillo) vá embora de vez, permitindo que Inocêncio siga sua vida em paz.

**Mudanças na administração e novos rumos para Mariana**

Após se desfazer da manta, Inocêncio revela a José Bento (Marcello Melo Jr) que ele será seu sucessor nos negócios. Além disso, pede que Kika (Juliane Araújo) assuma a responsabilidade pela parte jurídica da fazenda.

Com a parte administrativa organizada, Inocêncio viaja para o Espírito Santo para surpreender sua namorada, Aurora (Malu Mader). Ele informa que tomou uma decisão que provavelmente a agradará, indicando uma possível mudança em seu futuro amoroso.

Essa nova atitude de Inocêncio também impacta significativamente o destino de Mariana. De acordo com Clara Ribeiro, colunista do Observatório da TV, o destino de Mariana poderá ser diferente desta vez. Na versão original de 1993, Mariana reatou seu casamento com Inocêncio, mas agora ela pode encontrar um novo amor ou seguir sozinha, sinalizando um novo rumo para sua vida.

Casamento Macabro em Renascer: Egídio Ordena Ataque Durante Celebração

Na novela “Renascer”, o capítulo que vai ao ar na próxima semana promete uma mistura de emoções com um casamento interrompido por um ataque sinistro. A história, que tem capturado a atenção do público com seus enredos complexos e personagens profundos, trará um episódio onde momentos de amor e tensão se entrelaçam de maneira dramática.

O Casamento de Buba e Augusto

O aguardado casamento de Buba (Gabriela Medeiros) e Augusto (Renan Monteiro) finalmente acontece, trazendo consigo uma onda de emoções. A psicóloga Buba será surpreendida pela presença de sua mãe, Meire (Malu Galli), e de seu pai, Humberto (Guilherme Fontes), durante a celebração. Apesar da relutância inicial de Humberto, devido à vergonha pelos erros do passado, ele acaba aceitando o pedido de Buba para levá-la ao altar.

Este momento de reconciliação familiar é marcado por muita emoção, especialmente quando José Inocêncio (Marcos Palmeira) também acompanha Buba. Meire, visivelmente emocionada, não consegue conter as lágrimas ao testemunhar a união simbólica entre pai e filha.

A Ordem de Ataque de Egídio

Enquanto a cerimônia de casamento se desenrola, Egídio (Vladimir Brichta), aproveitando a distração dos seus inimigos na festa, ordena um ataque contra as terras que foram dadas a Sandra (Giullia Buscacio). Marçal (Osvaldo Mil) recebe instruções claras de Egídio para expulsar Tião (Irandhir Santos) e os outros trabalhadores do local, transformando o que deveria ser um dia de alegria em um cenário de conflito.

A tensão aumenta rapidamente quando os homens de Egídio invadem as terras, resultando em um confronto quase físico com os trabalhadores. Este ataque adiciona uma camada de drama ao episódio, contrastando com a alegria do casamento e criando um momento de alta tensão para os espectadores.

Conclusão

O episódio de “Renascer” previsto para terça-feira, 6 de agosto, promete ser um dos mais emocionantes da temporada, combinando momentos de amor, reconciliação e conflito. A mistura de um casamento emotivo com a crueldade de um ataque comandado por Egídio promete manter os espectadores presos à tela, ansiosos pelo desenrolar dos acontecimentos.

Para mais detalhes sobre os próximos capítulos e desdobramentos da trama, continue acompanhando "Renascer" na novela das nove da Globo.

Bomba em Renascer: Inácia some com jequitibá e salva a vida de José Inocêncio: ‘De repente num tinha mais’

Os telespectadores da novela das nove da Globo, “Renascer”, podem esperar uma cena cheia de misticismo e emoção no próximo capítulo, que vai ao ar na terça-feira (6). Esta cena promete capturar a atenção de todos, com um acontecimento sobrenatural envolvendo José Inocêncio (Marcos Palmeira) e sua fiel empregada Inácia (Edvana Carvalho).

Inocêncio decide arrancar o facão

José Inocêncio, atormentado pela saudade de sua amada Maria Santa (Duda Santos) e pelos dilemas sobre seu legado e futuro, decide remover o facão que o protege, cravado aos pés do jequitibá-rei. Ele acredita que essa ação acelerará seu encontro com a morte, possibilitando um reencontro com Maria Santa no além. Dispensando seu cavalo, ele caminha sozinho pela mata, numa jornada simbólica em direção ao que acredita ser seu fim.

A intervenção de Inácia

Inácia, sempre atenta e ciente dos riscos que seu patrão corre, intervém de maneira poderosa. Ela realiza um ritual de proteção, utilizando insumos específicos para uma reza, com o objetivo de preservar a vida de Inocêncio. Demonstrando sua determinação em protegê-lo, Inácia declara: “Sinhô é que me perdoe por isso, mas eu num vô assistî calada você colocá a sua vida a perdê!”

O desaparecimento do jequitibá

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a magia do ritual de Inácia é eficaz. Ao chegar ao local onde o facão deveria estar, Inocêncio se depara com o inexplicável desaparecimento do jequitibá. A árvore some diante de seus olhos, deixando-o confuso e frustrado, mas inadvertidamente salva sua vida.

O retorno de Inocêncio

Ao retornar para casa, Inocêncio relata sua experiência para Inácia, que disfarça sua satisfação ao saber que o ritual funcionou. “Num minuto tava ele lá… Bem na minha frente… De repente num tinha mais nada“, ele conta, sem saber que foi a intervenção de Inácia que alterou seu destino.

Este episódio de “Renascer” promete trazer muita emoção e momentos de suspense, com a forte atuação de Marcos Palmeira e Edvana Carvalho, levando os telespectadores a mergulharem no mundo místico e cheio de reviravoltas da novela das nove da Globo.