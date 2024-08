Vasco confirma lesão Philippe Coutinho

O Vasco da Gama informou nesta segunda-feira, 5 de agosto de 2024, que Philippe Coutinho sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o treino de domingo. O atleta sentiu uma dor na região e, após realizar um exame de imagem na manhã de hoje, foi confirmada a lesão muscular. A situação traz à memória a recuperação do zagueiro João Vitor, que, após uma lesão similar na coxa, levou de cinco a seis semanas para retornar aos treinos e ser relacionado novamente para as partidas, segundo NETVASCO.

Essa nova lesão representa um desfalque importante para a equipe, especialmente com a proximidade de partidas decisivas, como o confronto pela Copa do Brasil contra o Atlético-GO e o clássico do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. A informação foi divulgada pela jornalista Emanuelle Ribeiro através de sua conta no X (antigo Twitter), onde ela detalhou a situação de Coutinho, destacando a importância de sua recuperação para o andamento das competições.

Por notícias do Vasco

Philippe Coutinho desfalca o Vasco por lesão na coxa

O Vasco da Gama enfrenta um grande desafio nas próximas semanas. Philippe Coutinho, um dos principais jogadores da equipe, sofreu uma lesão na coxa e estará fora de ação por pelo menos dois jogos. Isso significa que ele não participará do confronto decisivo da Copa do Brasil contra o Atlético-GO amanhã e do próximo duelo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.

**Detalhes da lesão**

Coutinho sofreu a lesão durante um treinamento, e exames subsequentes confirmaram a necessidade de um período de recuperação. O departamento médico do Vasco estima que ele ficará afastado por aproximadamente duas semanas, dependendo de como responderá ao tratamento e à fisioterapia.

**Impacto nas competições**

A ausência de Coutinho é um golpe significativo para o Vasco. Na Copa do Brasil, o time enfrenta o Atlético-GO em uma partida crucial. A competição é uma das prioridades do clube, e perder um jogador com a experiência e a qualidade de Coutinho pode complicar as chances de avançar na competição.

No Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Vasco é o Fluminense, um time tradicionalmente forte e competitivo. A ausência de Coutinho neste duelo também será sentida, já que o meio-campista tem sido uma peça-chave no esquema tático do técnico Ramón Díaz.

**Reações e expectativas**

Os torcedores do Vasco expressaram preocupação nas redes sociais, mas muitos estão confiantes de que a equipe pode superar esses desafios. O técnico Ramón Díaz deverá fazer ajustes táticos e possivelmente dar oportunidade a outros jogadores para preencher a lacuna deixada por Coutinho.

**Próximos passos**

O foco agora será na recuperação de Coutinho, com o departamento médico do Vasco trabalhando intensamente para garantir que ele retorne ao campo o mais rápido possível. Enquanto isso, o time precisará se adaptar e encontrar soluções temporárias para manter o desempenho em alto nível nas competições.

Vasco da Gama Empata com RB Bragantino em São Januário

No último sábado (3), o Vasco da Gama recebeu o RB Bragantino em São Januário, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 2 a 2, com gols do Gigante da Colina marcados por GB e Adson. Este resultado mantém o Vasco na disputa e aumenta a expectativa para seus próximos desafios segundo netvasco.

**Resumo da Partida**

O confronto foi marcado por uma intensa disputa e grandes momentos para ambas as equipes. O Vasco da Gama, jogando em casa, começou a partida com boa intensidade e conseguiu abrir o placar com GB e Adson. No entanto, o RB Bragantino respondeu com gols de Jhon Jhon e Helinho, igualando o marcador.

**Escalações e Detalhes do Jogo**

– **VASCO DA GAMA**: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo, Victor Luis (Leandrinho); Souza (Vegetti), Hugo Moura (Zé Gabriel), Sforza, Payet (Coutinho); Adson e GB (David). Técnico: Rafael Paiva.

– **RB Bragantino**: Lucão; Douglas Mendes, Léo Realpe, Lucas Cunha, Guilherme (Helinho); Raul, Gustavo Neves (Lincoln), Jhon Jhon (Jadsom); Eric Ramires, Nacho (Mosquera) e Thiago Borbas (Vitor Naum). Técnico: Pedro Caixinha.

**Árbitro e Cartões**

– **Árbitro**: Gustavo Bauermann

– **Auxiliares**: Alex dos Santos e Henrique Neu

– **Cartões Amarelos**: Souza, GB e Adson (VAS); Lucas Cunha (RB Bragantino)

**Próximos Desafios**

Após o empate, o Vasco da Gama volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (6), o time enfrentará o Atlético (GO) no jogo de volta das oitavas de final, também em São Januário, às 21h45. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário será o Fluminense, em uma partida marcada para sábado (10), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

**

O jogo entre Atlético-GO x Vasco marcado para acontecer nesta HOJE às 21h45 hs (horário de Brasília) PELA edição 2024 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Dragao que vai buscar a vitória em seus domínios.

Nosso Palpite

**Previsão:

Atlético-GO 0 x 0 Vasco

Por vasconet.com.br

E https://crbalagoas.com.br

**Copa do Brasil 2024: Atlético-GO x Vasco – Prévia e Detalhes da Partida**

**Confronto das Oitavas de Final**

Nesta quarta-feira, 31 de julho de 2024, Atlético-GO e Vasco da Gama se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 21h30 (horário de Brasília).

**Histórico Recente**

As equipes já se encontraram recentemente no Campeonato Brasileiro 2024, onde o Vasco venceu por 1 a 0, com um gol de David. Agora, os times voltam a se enfrentar em um confronto decisivo de mata-mata, onde ambos buscam avançar na competição nacional.

**Campanhas na Copa do Brasil 2024**

– **Atlético-GO**: A equipe goiana vem de uma campanha sólida, com 100% de aproveitamento na competição, superando União Rondonópolis, Real Brasília e Brusque.

– **Vasco**: O time carioca teve uma trajetória mais difícil, avançando contra o Marcílio Dias e precisando de pênaltis para eliminar Água Santa e Fortaleza.

**Possíveis Escalações**

**Atlético-GO**

– **Goleiro**: Ronaldo

– **Defensores**: Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Guilherme Romão

– **Meio-campistas**: Baralhas, Freitas

– **Atacantes**: Shaylon, Janderson, Luiz Fernando, Rodriguez

– **Técnico**: Vagner Mancini

**Vasco**

– **Goleiro**: Léo Jardim

– **Defensores**: Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton

– **Meio-campistas**: Matheus Carvalho, Hugo Moura

– **Atacantes**: Philippe Coutinho, Adson, David, Vegetti

– **Técnico**: Rafael Paiva

**Onde Assistir**

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através de várias plataformas, incluindo Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

**Próximo Confronto**

O jogo de volta acontecerá no dia 6 de agosto, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h45 (horário de Brasília). O Vasco busca o bicampeonato do torneio, enquanto o Atlético-GO almeja seu primeiro título na competição.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net