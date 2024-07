Corujão exibe Hoje Sexta (26/07) na Globo – A Extraordinária Jornada do Fakir

COnfira a programação da Globo hoje, 26/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sexta-feira, 26/07/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:55 Globo Esporte

13:20 Jornal Hoje

14:00 Olimpíada Paris 2024

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Central Olímpica

23:05 Globo Repórter

23:55 Jornal da Globo

00:45 Conversa com Bial

01:25 Família é Tudo

02:10 Comédia Na Madruga I

02:50 Corujao I – A Extraordinária Jornada do Fak

para um lugar isolado do continente, junto com um grupo de refugiados africanos.

Título Original: The Extraordinary Journey Of The Fakir

**Data de Exibição:** Sexta-feira, 26/07/2024

**Horário:** Corujão I

**Título Original:** The Extraordinary Journey Of The Fakir

**País de Origem:** França

**Ano de Produção:** 2018

**Diretor:** Ken Scott

**Elenco:** Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Amruta Sant

### **Sinopse**

“A Extraordinária Jornada do Fakir” é uma comédia romântica que segue a história de Ajatashatru Lavash Patel, um jovem indiano interpretado pelo carismático ator Dhanush. Ajatashatru, conhecido simplesmente como Aja, é um fakir (um artista performático e mágico) que vive em Mumbai, Índia. Após a morte de sua mãe, ele decide embarcar em uma viagem para a França em busca de seu pai, um homem que ele nunca conheceu.

Na França, Aja se apaixona por Marie, interpretada por Erin Moriarty, uma encantadora jovem que ele conhece em uma loja de móveis. No entanto, sua aventura toma um rumo inesperado quando ele é acidentalmente deportado para um lugar isolado na África, junto com um grupo de refugiados africanos.

### **Aventura e Lições de Vida**

“A Extraordinária Jornada do Fakir” é mais do que uma simples história de amor e comédia. É uma reflexão sobre a sorte, o destino e a interconexão humana. Aja, que inicialmente viaja para a Europa em busca de uma vida melhor e respostas sobre seu passado, acaba encontrando algo muito mais profundo. Através de sua jornada, ele enfrenta desafios que o forçam a questionar sua própria identidade e as escolhas que fez.

### **Elenco e Produção**

O filme é dirigido por Ken Scott, conhecido por seu toque sensível em comédias que exploram temas sociais. O elenco é composto por talentosos atores de várias partes do mundo, incluindo Bérénice Bejo, indicada ao Oscar, e Barkhad Abdi, conhecido por seu papel em “Capitão Phillips”. A presença de Dhanush, uma estrela de Bollywood, adiciona uma dimensão internacional ao filme, refletindo a própria jornada global do personagem principal.

### **Conclusão**

Com uma mistura de humor, romance e reflexão social, “A Extraordinária Jornada do Fakir” é uma experiência cinematográfica encantadora e emocionante. É um filme que toca em questões importantes de imigração, identidade e solidariedade, tudo isso embalado em uma história leve e divertida. Não perca essa oportunidade de acompanhar a aventura de Aja nesta sexta-feira no Corujão I.

Prepare-se para rir, se emocionar e, quem sabe, até refletir sobre o significado de uma “jornada extraordinária” em nossas próprias vidas.

**Programação Globo – Sexta-feira, 26 de Julho de 2024**

### **04:00 – Hora Um**

Comece seu dia bem informado com o *Hora Um*. O telejornal traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com foco em informações relevantes para os primeiros momentos do dia.

### **06:00 – Bom Dia Praça**

O *Bom Dia Praça* é a sua fonte local de notícias, oferecendo um resumo das informações mais importantes da sua cidade e região. Fique por dentro do trânsito, clima e dos principais acontecimentos locais.

### **08:30 – Bom Dia Brasil**

O *Bom Dia Brasil* é um dos telejornais matutinos mais completos, com análises profundas e reportagens especiais sobre os principais eventos nacionais e internacionais.

### **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta**

No *Encontro com Patrícia Poeta*, os temas mais relevantes da sociedade são discutidos com convidados especiais, sempre com muito bom humor e leveza.

### **10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro Mané trazem receitas deliciosas, dicas de bem-estar e entrevistas com personalidades, no tradicional *Mais Você*. Um programa para começar o dia de forma leve e inspiradora.

### **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O *Praça TV – 1ª Edição* traz as principais notícias da manhã, com destaque para a sua região. É o jornal local que deixa você por dentro dos acontecimentos mais importantes.

### **12:55 – Globo Esporte**

Para os apaixonados por esportes, o *Globo Esporte* traz todas as novidades do mundo esportivo, com análises, reportagens e entrevistas exclusivas.

### **13:20 – Jornal Hoje**

No início da tarde, o *Jornal Hoje* oferece um resumo dos principais acontecimentos do dia, com notícias nacionais e internacionais.

### **14:00 – Olimpíada Paris 2024**

Acompanhe a cobertura completa da *Olimpíada Paris 2024*, com transmissões ao vivo das competições, análises dos especialistas e reportagens sobre os bastidores dos Jogos Olímpicos.

### **18:25 – No Rancho Fundo**

O humor e a música se encontram em *No Rancho Fundo*, um programa que mistura entretenimento e diversão para toda a família.

### **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

As notícias locais e regionais volt