Sessão de Sábado exibe Hoje (15/06) na Globo – Central do Brasil

COnfira a programação da Globo hoje, 15/06/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sábado, 15/06/2024

04:20 Corujão II – O Paciente: O Caso Tancredo Neves

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:50 Troque Sua Antena

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Cheias de Charme

16:15 Caldeirão Com Mion

18:40 No Rancho Fundo

19:25 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Altas Horas

00:15 Faixa Combate: Spaten Fight Night

02:40 Família é Tudo

03:25 Corujão I – Braven – Perigo Na Montanha

Programação de Filmes para Sábado, 15/06/2024

Corujão II – O Paciente: O Caso Tancredo Neves (04:20)

**Sinopse:** O filme narra os últimos dias de vida de Tancredo Neves, presidente eleito do Brasil que faleceu antes de assumir o cargo. A trama foca nas complicações médicas que ele enfrentou e os bastidores políticos que envolveram sua luta pela sobrevivência, trazendo uma visão emocionante e crítica desse momento histórico.

Sessão De Sábado – Central do Brasil (14:40)

**Sinopse:** Central do Brasil conta a emocionante história de Dora, uma ex-professora que escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil no Rio de Janeiro. Após a morte de uma cliente, ela se vê responsável por Josué, o filho da mulher, e juntos embarcam em uma jornada pelo interior do Brasil em busca do pai do garoto.

Supercine – Creed: Nascido Para Lutar (01:00)

**Sinopse:** Adonis Johnson, filho do famoso boxeador Apollo Creed, decide seguir os passos do pai e entra no mundo do boxe. Ele busca a ajuda de Rocky Balboa, o antigo rival e amigo de Apollo, para treiná-lo e enfrentar os desafios tanto dentro quanto fora do ringue. A história é uma poderosa mistura de legado, família e superação.

Corujão I – Braven – Perigo Na Montanha (03:25)

**Sinopse:** Joe Braven é um madeireiro que vive em uma remota montanha na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Ele e seu pai descobrem um esconderijo de drogas em sua cabana. Quando os traficantes chegam para recuperar a mercadoria, Joe precisa defender sua família e sua casa em um confronto mortal.