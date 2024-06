Cinema Especial exibe HOJE Quarta (12/06) na Globo – Juntos e Enrolados

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 12/06.

Quarta-feira, 12/06/2024

Programação da Globo: Quarta-feira, 12 de Junho de 2024

**04:00 – Hora Um**

As primeiras notícias do dia com as principais manchetes do Brasil e do mundo.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Jornalismo local com as notícias mais relevantes de cada região.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Notícias e análises sobre os principais acontecimentos do dia, apresentado por Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Debates, entrevistas e muita interatividade com a participação do público.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga traz receitas, dicas e bate-papo com convidados especiais.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Noticiário local com os principais fatos da manhã.

**13:00 – Globo Esporte**

Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o futebol.

**13:25 – Jornal Hoje**

Notícias nacionais e internacionais, além de reportagens especiais.

**14:45 – Cheias de Charme**

A novela que conquistou o Brasil com a história das Empreguetes.

**15:25 – Sessão da Tarde – Querido John**

– **Título Original:** Dear John

– **País de Origem:** Americana

– **Ano de Produção:** 2010

– **Diretor:** Lasse Hallström

– **Elenco:** Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins, Henry Thomas, Luke Benward

– **Classe:** Guerra

Na comovente história de “Querido John”, John Tyree (Channing Tatum), um soldado em licença, se apaixona por Savannah Curtis (Amanda Seyfried), uma universitária idealista. No entanto, o relacionamento deles enfrenta dificuldades quando John é enviado de volta ao serviço. Uma reviravolta inesperada coloca o amor deles à prova, explorando temas de sacrifício e perseverança.

**17:00 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reprise da novela que conta a história de amor e reencarnação de Rafael e Serena.

**18:15 – No Rancho Fundo**

A trama rural que mostra os desafios e os amores dos moradores de uma fazenda.

**19:00 – Praça TV – 2ª Edição**

As principais notícias do dia na sua região.

**19:15 – Jornal Nacional**

Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, com William Bonner e Renata Vasconcellos.

**19:50 – Futebol**

Transmissão ao vivo dos principais campeonatos de futebol, com jogos emocionantes e comentários especializados.

**22:05 – Renascer**

A novela das nove que mistura drama e paixão no sertão brasileiro.

**22:55 – Cinema Especial – Juntos e Enrolados**

– **Título Original:** Juntos e Enrolados

– **País de Origem:** Brasileira

– **Ano de Produção:** 2020

– **Diretor:** Eduardo Vaisman, Rodrigo Vanderputt

– **Elenco:** Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro

– **Classe:** Comédia

Na comédia “Juntos e Enrolados”, Julio (Rafael Portugal) e Daiana (Cacau Protásio) estão prontos para o casamento dos sonhos, mas uma mensagem inesperada acaba com o relacionamento. Em vez de uma festa de casamento, eles acabam comemorando o divórcio, gerando situações cômicas e imprevistas.

**00:20 – Que História é Essa Porchat?**

Fábio Porchat recebe convidados para contar histórias inusitadas e engraçadas, sempre com muito bom humor.

**01:05 – Jornal da Globo**

As últimas notícias do dia e uma análise dos principais acontecimentos.

**01:50 – Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe convidados para entrevistas aprofundadas e conversas inspiradoras.

**02:30 – Comédia Na Madruga I**

Episódios de humor para garantir boas risadas durante a madrugada.

**03:15 – Comédia Na Madruga II**

Mais uma dose de comédia para animar o fim da noite.