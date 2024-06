Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos devem completar o esquema vacinal contra a dengue

A vacina contra a dengue apresenta um esquema com duas doses e intervalo mínimo de três meses entre elas. Na rede municipal de saúde, essa proteção é destinada para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. A campanha teve início no dia 19 de fevereiro e, para quem iniciou o esquema nesse período, já pode completar o esquema vacinal com a segunda dose.

“Todas as salas de vacinas e os três pontos móveis ofertam a vacina que protege contra a dengue. Mas caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema preventivo com o imunizante Qdenga e quem já completou o prazo para completar o esquema básico, pode procurar um dos serviços de saúde da Capital”, esclareceu Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença. Nos pontos móveis, além da atualização da caderneta de vacinação com as doses de rotina, estão disponíveis também as vacinas que protegem contra Poliomielite, Influenza e Covid-19.

A vacina contra a dengue foi incorporada a assistência preventiva do Programa Nacional de Vacinação, do Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão das faixas etárias pré-estabelecidas foi baseada nas taxas de hospitalização dos últimos cinco anos no Brasil. Na Paraíba, ficou definido que os municípios da 1ª Região de Saúde seriam contemplados com as doses da vacina, o que inclui o município de João Pessoa.

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode progredir para quadros graves e não existe, até o momento, um medicamento específico para tratamento. Dessa forma, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra os quatro sorotipos virais da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) é um avanço no campo da imunização e torna-se mais um passo necessário para ampliar as medidas integradas e efetivas para a prevenção e controle da doença.

Dados vacinais – De acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde, 18.055 pessoas já iniciaram o esquema vacinal que protege contra a dengue em João Pessoa e 402 pessoas receberam a segunda dose, completando o esquema de proteção contra a doença.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (12):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)