Prefeitura aplicou mais de 8 mil doses de vacina no ‘Dia D’ e chama atenção para importância da prevenção

A Prefeitura de João Pessoa chama a atenção sobre a importância da prevenção, principalmente com a chegada dos festejos juninos, onde a população tende a se aglomerar mais nesse período. No último sábado (8), ‘Dia D’ de mobilização contra Poliomielite e Multivacinação, na rede municipal de saúde foram administradas 8.153 doses de imunizantes durante as 14 horas de ação preventiva.

Contra Poliomielite foram 2.012 doses, e da Influenza, 3.861. As demais doses foram das vacinas que protegem contra dengue, Covid-19 e atualização da caderneta com as doses de rotina, que integram o Calendário Nacional de Vacinação.

“Seguimos o alerta sobre a importância de manter o esquema vacinal em dia, contra as diversas doenças imunopreveníveis. A atenção deve ser redobrada para a população mais vulnerável e as crianças menores de 5 anos, que devem se vacinar também contra Influenza, Covid-19 e Poliomielite, considerando que estamos com essas campanhas ativas”, alertou o chefe da Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino.

No início desse ano, a imunização contra a Covid-19 foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação das crianças menores de cinco anos como rotina. “A recomendação é para atualização da caderneta, que deve estar em dia. Para atualização, deverão tomar a vacina as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários”, complementou Fernando Virgolino.

Contra Influenza – Para conter os casos graves e internações pela doença, a campanha de vacinação foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade, sobretudo o alerta segue para as pessoas que integram os grupos prioritários, que são mais vulneráveis para as complicações e agravamentos pela doença.

Contra dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (11):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)