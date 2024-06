Prefeitura de João Pessoa convoca a população para prevenção contra Covid-19 e Influenza

Com a chegada dos festejos juninos, onde muitas pessoas viajam para comemorar e confraternizar, a Prefeitura de João Pessoa segue fazendo o alerta da população sobre a importância da vacinação. Além das vacinas que protegem contra Covid-19 e Influenza, a atenção é também para que as pessoas mantenham o cartão de vacina sempre atualizado, de forma que possam prevenir contra diversas doenças, como dengue, meningite, catapora, HPV, hepatite, entre outras.

Contra Covid-19, de acordo com a Estratégia de Vacinação do Ministério da Saúde, os esquemas primários não são mais recomendados rotineiramente para pessoas acima de 5 anos de idade, que não fazem parte dos grupos prioritários. Contudo, se a pessoa não tiver nenhuma dose dos imunizantes e optar por se vacinar, poderá receber uma dose da vacina Covid-19 monovalente XBB.

A nova recomendação para realização do esquema vacinal com a XBB é da seguinte forma: crianças de seis meses a quatro anos vão receber duas doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda. Já a população a partir de 5 anos de idade, elencadas no grupo prioritário, tem uma recomendação de uma ou duas doses de reforço, dependendo de qual grupo faça parte. O grupo prioritário de idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas devem receber duas doses da vacina XBB, com intervalo de 6 meses, da primeira para a segunda dose.

Para os demais grupos prioritários (pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade – a partir de 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua), a recomendação é de apenas uma dose de reforço.

Contra Influenza, a vacina foi ampliada para toda população, a partir dos seis meses de idade. Com a ampliação da faixa etária e prorrogação para até o dia 28 de junho, o Ministério da Saúde busca garantir uma maior cobertura vacinal e, consequentemente, uma redução nas complicações e internações causadas pela gripe. A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para evitar surtos e garantir a saúde da população durante as estações do outono e inverno.

Onde se vacinar – Em João Pessoa, nesta sexta-feira (7), as doses podem ser administradas de forma rápida e segura, nas unidades de saúde da família (USFs), que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro de Imunização e nas policlínicas municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Estão disponíveis também três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, funcionando das 12h às 20h. Ambos com a administração das vacinas que fazem parte das campanhas ativas, exclusivamente – Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (7):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas as vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)