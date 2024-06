Maioria dos postos mantém valor da gasolina e menor preço é encontrado a R$ 5,67 em João Pessoa

Pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP), nesta quarta-feira (5), verificou que dos 115 postos de combustíveis visitados, 103 mantiveram os preços da gasolina comum na última semana. O menor valor do litro do combustível é encontrado a R$ 5,67 (Posto Elesbão – Água Fria). Clique aqui e confira a pesquisa completa.

De acordo com o levantamento, a variação entre o menor e o maior valor é de 6,2%. O preço mais alto do litro da gasolina comum é de até R$ 6,02 – para pagamento no cartão de crédito -, e foi verificado no Posto Pichilau, no Distrito Industrial, que cobra R$ 5,87 quando o pagamento é à vista.

Já a gasolina aditivada tem uma variação de 7,6% no preço do litro do combustível, cujo menor valor é praticado a R$ 5,78 (Posto Almeida – Brisamar) e o maior valor é encontrado a R$ 6,22 (Maxi Posto – Oitizeiro).

Álcool – O menor preço do litro do álcool comum saiu de R$ 4,15 verificado na pesquisa da semana passada, para R$ 4,25 (Posto Ferrari – Centro), aumento de R$ 0,10. Enquanto isso, o maior valor se manteve fixo, ficando a R$ 4,54 (Posto Santa Maria – Mangabeira). A variação do menor para o maior preço é de R$ 6,8%. O Procon-JP verificou aumento no valor do álcool em seis postos.

Diesel comum e S10 – Na pesquisa do Procon-JP, o preço do Diesel comum se manteve o mesmo, tanto com relação ao menor valor, quanto ao maior. O litro do combustível varia de R$ 5,53 (Posto Frei Damião – Ipês, Independência –Tambiá e Expresso – Torre). O valor máximo é de R$ 5,79 para pagamento à vista (Posto Elesbão – Água Fria) e R$ 6,53 no cartão de crédito (Posto Pichilau – Distrito Industrial).

O mesmo aconteceu com o valor do Diesel S10 que teve os valores mantidos. O levantamento constatou que o menor valor praticado é de R$ 5,64 em cinco postos: Expressão, nos bairros do Brisamar, Centro e Torre; Epitácio Pessoa, Tambaú; e Santa Ana, no Varjão. Já o valor máximo encontrado, de R$ 6,53, é praticado em apenas um posto (Pichilau – Gauchinha) para pagamento a prazo. No caso de pagamento à vista, o maior valor é de R$ 6,19 (Posto Select – Tambaú e Freeway – Miramar).

Gás Natural – Pela terceira semana consecutiva, o produto tem valor fixado em R$ 4,72 nos postos pesquisados e não apresentou nem reajuste ou redução.