veja o que se sabe

O sindicato não informou previsão para o término da paralisação.

Greve no IFPB

A greve no IFPB (Instituto Federal da Paraíba) começou nesta quarta-feira (3). Com isso, professores e servidores técnico-administrativos paralisaram as atividades por tempo indeterminado. O indicativo de greve no IFPB foi aprovado no último dia 26 de março em uma assembleia, que aconteceu no campus de João Pessoa. Nessa reunião, a adoção do movimento grevista teve 263 votos favoráveis, 15 contrários e 6 abstenções. A greve no IFPB foi aprovada para todos os campi:

Areia

Cabedelo

Cabedelo (Centro)

Cajazeiras

Campina Grande

Catolé do Rocha

Esperança

Guarabira

Itabaiana

Itaporanga

João Pessoa

Mangabeira

Monteiro

Patos

Pedra de Fogo

Picuí

Princesa Isabel

Santa Luzia

Santa Rita

Soledade

Sousa

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba (SINTEFPB), as medidas que devem assegurar a manutenção de serviços essenciais e a quantidade serão definidas apenas após a formação do comando de greve e uma conversa com reitoria da instituição.

A categoria tem as seguintes reivindicações:

Reestruturação de carreiras de técnicos e professores;

Recomposição salarial, sendo de 34,32% para técnicos e 22,71% para professores;

Revogação de algumas normas;

Recomposição do orçamento;

Reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes;

Código de vagas e concurso imediato para técnicos e professores.

Em nota, na época da aprovação do indicativo de greve, a reitoria do IFPB informou que respeita o indicativo de greve e reconhece a legitimidade das reivindicações. Por outro lado, também se preocupa com os efeitos de uma greve para os estudantes. Por fim, garante que manterá um canal de negociação e diálogo.

Greve na UEPB