Prefeitura prepara 8ª edição do Festival do Milho da Cecaf com novidades durante todo o mês de junho

A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizada no bairro do José Américo, se prepara para a realização da 8ª edição do tradicional Festival do Milho. Todos os anos, o evento da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), reúne cultura, artesanato, música, gastronomia típica e regional, serviços e muito milho cultivado pelos agricultores familiares que atuam no local, comercializado a preços acessíveis.

Este ano, o evento acontecerá entre os dias 20 e 23 de junho, das 5h às 15h. A grande novidade é que, durante todo o mês de junho, durante as feiras realizadas aos sábados, a Cecaf promoverá o ‘Lá vem o Festival do Milho’, que vai reunir atrações culturais, além de toda a variedade já oferecida na Cecaf.

“Os nossos agricultores esperam o ano todo por esse evento, aumentando o cultivo do milho para ter uma produção maior durante o mês de junho. O festival é essencial para o escoamento dessa produção e aqueles consumidores que já conhecem a qualidade da Cecaf, não deixam de participar do evento. O grande diferencial também é que, ao adquirir esses produtos, as pessoas estão contribuindo diretamente com a agricultura familiar da Paraíba”, destacou Roberto Filho, diretor da Cecaf.

Durante os dias de Festival do Milho, as tradicionais feiras da agricultura, que ocorrem às quintas e sábados, irão funcionar normalmente. Os artesãos da Cecaf também estarão presentes todos os dias. No local, será possível encontrar acessórios juninos para roupas, decoração, tiaras, chapéus, além de produtos em couro, chita, entre outros artigos. Na parte gastronômica, além do essencial milho na palha, será possível encontrar canjica, pamonha, beiju, bolo de milho, macaxeira, caldinhos, bode, galinha guisada, arroz de leite, entre outros pratos regionais do Nordeste.

“A Sedurb toda se mobiliza para a realização do Festival do Milho. É sempre um show de organização e tudo em prol do fomento e da valorização da agricultura familiar na Paraíba. A Cecaf é hoje um verdadeiro polo de incentivo à essa atividade e buscamos trabalhar cada vez mais o calendário sazonal de eventos realizados no local”, afirmou Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital.

‘Lá vem o Festival do Milho’ – Neste sábado (01), a Cecaf já contará com programação especial. O grupo ‘As Cangaceiras de Lampião’ se apresenta na feira, a partir das 7h30. “Já vamos entrar no clima e deixar os nossos clientes animados com o evento que se aproxima. No dia 15 de junho, faremos um café da manhã de lançamento para a imprensa e convidados, detalhando a programação do Festival do Milho 2024”, complementou Rodrigo Trigueiro.