Prefeitura mantém assistência com vacinação durante o Dia de Corpus Christi

Mesmo com o ponto facultativo decretado pela Prefeitura de João Pessoa, nesta quinta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai manter a ação preventiva e disponibilizar as vacinas contra dengue, Influenza, Covid-19 e Poliomielite, seguindo os critérios e indicação para cada grupo e faixa etária. A população pode procurar um dos pontos móveis de vacinação até as 21h.

“É uma excelente oportunidade para quem precisa se vacinar com as doses de campanhas, principalmente nesse período, quando sabemos que muitas pessoas irão aglomerar durante os festejos juninos e, pensando nisso, é importante que a população esteja protegida”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Capital. “Nesse período chuvoso, onde o tempo fica mais frio, é observado também uma maior incidência de infecções respiratórias. A vacinação é uma grande aliada nessa proteção”, completou o coordenador.

Nesta quinta (30) e sexta-feira (31), os profissionais de saúde estarão atendendo até as 21h, no Shopping Sul, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa. Reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população, a imunização, além de prevenir doenças graves, contribui para reduzir a disseminação de agentes infecciosos na comunidade, protegendo também aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde.

Poliomielite – A Prefeitura de João Pessoa iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite do Ministério da Saúde. Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças de 01 ano até menores de 05 anos contra a doença. A pólio é altamente contagiosa e causada pelo poliovírus selvagem, que pode levar a uma paralisia irreversível (geralmente das pernas) ou até a morte, quando a paralisia atinge os músculos respiratórios.

Influenza – O imunizante está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade e, sobretudo, o alerta e chamamento segue de forma intensificada principalmente para as pessoas que integram os grupos prioritários, que são pessoas com comorbidades e imunossuprimidas, idosos, gestantes, puérperas e crianças.

Covid-19 – Já a vacina que protege contra Covid-19 entrou na programação vacinal de rotina para crianças a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para pessoas acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários, que são: Pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Outras vacinas – O Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, também estará aberto, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação de urgência – antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Pontos de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (30):

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h

Centro de Imunização (aberto aos sábados, domingos e feriados)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Horário: 8h às 12h