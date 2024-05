Pesquisa do Procon-JP registra variação de mais de 71% no preço de óculos de sol

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) divulgou, nesta quarta-feira (29), mais uma pesquisa de preço voltado às comemorações do Dia dos Namorados com o objetivo de orientar o consumidor pessoense na hora das compras. Desta vez, o levantamento mirou nos óculos escuros com 100% fator de proteção solar e encontrou variações de 5,39% a 71,18% nos valores praticados. Clique aqui e confira a pesquisa de preços.

De acordo com a pesquisa, a menor variação, de 5,39% foi registrada no óculos da marca Jean Monnsier, com preços que oscilam de R$ 297,00 para pagamento à vista e R$ 313,00 a prazo (Ótica River – Centro), uma diferença de R$ 16,00. O mesmo estabelecimento apresenta a segunda menor variação, de 5,54%, com valores entre R$ 325,00 no débito e R$ 343,00 no crédito, uma diferença de R$ 18,00 no óculos da marca Grazzi.

O levantamento sobre as maiores variações apontou os óculos da marca Dolce & Gabbana com preços entre R$ 1.190,00 (Ótica Perfatta – Shopping Manaíra) até R$ 2.307,00 (Ótica Flulook – Shopping Manaíra) para pagamento à vista, uma diferença de R$ 847,00 (71,18%). Já no cartão, os valores variam de R$ 1.399,00 (Ótica Perfatta – Shopping Manaíra) a R$ 2.189,00 Ótica Flulook – Shopping Manaíra), uma diferença de R$ 790,00.

Endereços pesquisados: Óticas Oculum; Perfatta; Orange; Flulook, Carol, Personalite e A Graciosa no Shopping Manaíra. No Centro foram visitadas as Óticas Florence, Bella Ótica, Casa dos Óculos e Lentes; Ótica Universo; Óticas River e Diniz. Ainda no Centro, a Ótica Chilli Beans, no Tambiá Shopping.

A pesquisa, que pode ser acessada através dos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br, foi realizada em 14 estabelecimentos distribuídos em vários bairros da Capital para conferência do preço praticado em 121 itens comercializados.