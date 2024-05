FestincineJP consolida filme ‘Esperançar’ e prefeito celebra projeto que está transformando vidas de alunos da Rede Municipal de Ensino

A terceira noite do FestincineJP, evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), que transforma a cidade em capital do audiovisual até o próximo sábado (01), consolidou o talento do grupo Kairós, da Escola Padre Pedro Serrão, na cena do cinema com o curta ‘Esperançar’. Nesta terça-feira (28), o prefeito Cícero Lucena celebrou o momento vivido pelos meninos e meninas, que criaram o espetáculo inicialmente para o teatro, na sala de aula, e ganhou as telas depois da gestão municipal fortalecer o projeto com a instituição Cidade da Imagem (CDI), de São Paulo, e participação do ator e diretor Jaime Monjardim.

‘Esperançar’, na perspectiva do grupo Kairós, significa o ato de ir atrás, aproveitar o tempo oportuno e entender que sonhos precisam ser sonhados mas, principalmente, precisam ser realizados. E eles estão – crianças e adolescentes da periferia – tendo a vida transformada pela Educação, mostrando o valor da escola pública, no ensino de qualidade, na arte e na cultura. A estreia, no Centerplex do Mag Shopping, o curta emocionou uma plateia e mostrou que esses são apenas os primeiros capítulos de uma história que promete encantar o Brasil a fora.

“A esperança de que isso seja uma semente muito fértil, para que possamos identificar cada vez mais os talentos que existem nessa cidade, nesse Estado, nesse País, mas sempre com a responsabilidade daqueles que podem e devem contribuir para que nós possamos abrir portas de oportunidades e gerar uma maior justiça na relação entre as pessoas e também na sociedade. Então, para mim, é motivo de muita alegria estar vivendo esse momento”, afirmou o prefeito Cícero Lucena, após a exibição de ‘Esperançar’.

Depois da sala de aula, do teatro e agora o cinema, o grupo Kairós se prepara para ocupar um outro papel – o de fortalecer a cena audiovisual da Capital, por meio de um projeto educacional da Prefeitura com a Cidade da Imagem chamado CDI Labs, que promete inserir os meninos e meninas no mercado de trabalho e no universo da produção cinematográfica. A CEO da instituição, Sylvia Arone, adiantou que a antiga fábrica da Matarazzo, no Centro da Capital, onde foram rodadas as cenas de ‘Esperançar’, está sendo preparada para receber, também, o projeto, entre outras atividades de fomento ao segmento.

“Primeira fase da Cidade da Imagem Nordeste. A gente capacita as pessoas aí por uns três anos, dando aula de inglês, de empreendedorismo, para deixar o mercado da Paraíba bem aquecido e bem preparado para que daqui a alguns anos a gente possa receber grandes produções internacionais e que a gente consiga transformar a Paraíba, de fato, em um ponto internacional da produção audiovisual”, projetou a CEO.

O ator e diretor, Jaime Monjardim, disse que se apaixonou pelo talento dos alunos pessoenses, reconheceu o potencial artístico do grupo e que vai produzir um fotobook com o elenco essa semana para fortalecer a identidade do curta ‘Esperançar’. “Dom Elder Câmara dizia: quando muitos sonham juntos, uma nova realidade começa a acontecer. Eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer, educar, educar, educar – é a única palavra que vai fazer o nosso Brasil crescer”, celebrou.

FestincineJP – Está na segunda edição, com 665 inscrições para as mostras competitivas e 42 títulos foram selecionados, tanto da Paraíba como também do Chile, da Argentina, Colômbia e França. O festival ainda possui uma vertente de realização de negócios voltado para o fomento dos trabalhadores do mercado audiovisual paraibano.

“Um momento extremamente importante para o nosso audiovisual, porque a gente está colocando a cidade de João Pessoa na agenda nacional do cinema, com políticas públicas. Isso, é o prefeito Cícero que está nos ajudando a construir. A gente já fez a João Pessoa Filme Comission e nós já somos a terceira capital do País a ter uma agência audiovisual. Isso não é pouca coisa. Isso faz toda a diferença no conjunto de instituições que vão projetar o reencantamento e a retomada do cinema brasileiro”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.