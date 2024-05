Semam realiza seminário sobre sustentabilidade na abertura da Semana do Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa está finalizando os preparativos para a Semana do Meio Ambiente. A abertura do evento será no dia 4 de junho (terça-feira), com a realização do seminário “Nortear Caminhos Sustentáveis com o Foco na Biodiversidade de Meio Ambiente”. O evento é gratuito, aberto à participação de qualquer pessoa interessada e será realizado no Uniesp, na BR-230, Cabedelo, das 9h às 12h. As inscrições podem ser feitas pelo link https://acesse.one/IWIQd.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o seminário será uma oportunidade para debater e trocar experiências sobre as políticas para o meio ambiente, com atenção para as ações de recuperação e preservação. “A programação traz conteúdos diversos, para promover trocas de experiências, rede de contatos, acesso a conteúdos técnicos, além das apresentações culturais. Os eventos da Semana do Meio Ambiente são dedicados ao debate e à troca de informações, atividades extremamente importantes na práxis da política ambiental”, concluiu.

PROGRAMAÇÃO

9h – Abertura – Welison Silveira – Secretário de Meio Ambiente

9h15 – Apresentação do trio de cordas Artemusas

9h30 – Entrega dos triciclos elétricos para carroceiros e agentes de coleta seletiva

10h – Palestra I – Isabela de Roldão – Vice-prefeita do Recife

10h45 – Painel I – Mulheres do Clima

11h30 – Painel II – Nortear Caminhos Sustentáveis

12h – Palestra II – Pryscilla Dora – Fundadora do Instituto de Incubação e Aceleração

12h30 – Apresentação da Companhia Municipal de Dança

13h – Encerramento

OFICINAS

10h – Oficina de Educação Ambiental – Professora Cláudia Cunha da UFPB e da ONG Mares Sem Plásticos

10h30 – Verde Arbítrio – Práticas em ODS – Patrícia Gigliola

11h – Sebrae – Empreendedorismo Ambiental – Thiago Jatobá

11h30 – Oficina de Capacitação para ONG – Captação de Recursos – Pryscilla Dora

12h – Carbono Neutro – Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa – Júnior Figueiredo