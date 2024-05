PALPITES Atlético Mineiro x Caracas Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (29/05), ESCALAÇÕES

O jogo entre Atletico Mineiro x Caracas acontece Hoje (28/05) às 19 hs. O mandante da partida Galo QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Prévia: Atletico Mineiro vs. Caracas – Decisão na Copa Libertadores

Já garantido na fase de mata-mata da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro recebe o Caracas na Arena MRV para o encerramento da fase de grupos do Grupo G, na noite de terça-feira, 28 de maio de 2024, às 23h no horário do Reino Unido.

Enquanto a equipe brasileira precisa apenas de um ponto para assegurar a liderança do grupo, seus adversários venezuelanos somam apenas um ponto e já estão eliminados da competição.

Análise da Partida

Sob o comando do ex-zagueiro do Barcelona, Gabriel Milito, o Atlético Mineiro tem desfrutado de uma campanha quase perfeita na fase de grupos da Copa Libertadores e competirá nas oitavas de final do principal torneio da América do Sul pelo quarto ano consecutivo.

Com 12 pontos conquistados de um possível 15 contra Caracas, Peñarol e Rosario Central, os anfitriões de terça-feira garantiram sua vaga nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência; venceram nas quatro primeiras rodadas antes de uma derrota por 2-0 para o Peñarol, que foi em grande parte inconsequente.

Essa derrota não afetará a posição do Mineiro entre os dois primeiros, e eles possuem uma vantagem de três pontos sobre o Peñarol no topo do grupo. Portanto, apesar do saldo de gols ligeiramente inferior, a equipe de Milito precisa apenas de um empate na última rodada para confirmar o primeiro lugar.

No entanto, após uma sólida sequência de 12 partidas sem derrota em todas as competições, o Mineiro entrou em uma breve crise, seguindo a derrota para o Peñarol com uma derrota por 1-0 na Copa do Brasil para o Sport Recife, mas sua vitória por 2-0 no jogo de ida dessa terceira fase salvou a equipe.

Além disso, os tricampeões brasileiros têm sido irreprimíveis em seu próprio território recentemente, triunfando em seis de suas últimas oito partidas em casa – incluindo as três últimas – e a partida de terça-feira certamente é uma conclusão antecipada no papel.

Enquanto o Mineiro aguarda para saber quem serão seus adversários nas oitavas de final, um desmoralizado Caracas está simplesmente tentando restaurar um pouco de orgulho na Arena MRV, tendo falhado em acompanhar as principais equipes durante sua curta campanha na Libertadores.

A equipe de Henry Melendez acumulou apenas um ponto em 15 possíveis, ficando na lanterna do grupo – apenas Cobresal e Deportivo Táchira tiveram desempenhos tão ruins no principal torneio do continente – e o jogo de terça-feira encerrará sua campanha na Libertadores.

Uma derrota por 4-1 para o Rosario Central na quinta rodada viu o Caracas ficar seis pontos atrás da equipe argentina, extinguindo suas esperanças de redenção na Copa Sul-Americana. Os 12 vezes campeões venezuelanos parecem ter esquecido o que é vencer, em meio a uma queda abismal.

De fato, o Caracas não venceu nenhuma de suas últimas 16 partidas em todas as competições, caindo para a 11ª posição na tabela do campeonato venezuelano, e são estatisticamente a pior defesa da Copa Libertadores 2023-24 com 15 gols sofridos.

Quatro desses gols foram na derrota por 4-1 para o Mineiro em casa, em abril, que marcou o primeiro encontro competitivo entre os dois clubes, e os torcedores do Caracas não devem ter esperanças de uma exibição melhor em território brasileiro.

Formações Prováveis

**Atlético Mineiro:** Everson; Battaglia, Jemerson, Fuchs; Mariano, Franco, Gomes, Arana; Vargas, Hulk, Paulinho

**Caracas:** Farinez; La Mantia, Tamayo, Quijada; Casiani, Padilla, Ortega, Manrique; Echenique, Pernia, Perez

Prognóstico

Sabendo que nada do que fizerem na terça-feira afetará seu destino na Copa Libertadores, o Caracas pode jogar mais solto, enquanto os anfitriões não chegam à última rodada com a melhor forma.

No entanto, enfrentar a defesa mais vazada da competição é certamente uma receita de sucesso para os gigantes brasileiros, que devem garantir a liderança do grupo e voltar a vencer de maneira impiedosa.

