ASSISTIR AO VIVO Racing x Sportivo Luqueño Copa Sul-Americana 2024, HOJE (29/05), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing x Sportivo Luqueño acontece HOJE (29/05) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Racing o mandante da partida.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana 2024 acontecerá como na data descrita acima.

Copa Sul-Americana

Onde Assistir a Racing x Sportivo Luqueño ao Vivo na Copa Sul-Americana 2024

Racing e Sportivo Luqueño se enfrentam nesta terça-feira, 28 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), em La Fortaleza, Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. Confira abaixo informações sobre transmissão, escalação, horário e mais detalhes da partida:

Onde Assistir

– **Transmissão ao Vivo:** Paramount+ (streaming)

Sobre o Confronto

O Racing, líder do Grupo H com 12 pontos, busca garantir sua classificação e brigar pelo primeiro lugar com o Red Bull Bragantino. Uma vitória simples garante a vaga do Racing no mata-mata, mas a equipe terá que jogar no Estádio Ciudad de Lanús, devido às más condições do gramado do Cilindro de Avellaneda.

Já o Sportivo Luqueño, com apenas um ponto conquistado em cinco partidas, não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final, mas busca encerrar sua campanha na Sul-Americana com dignidade.

Prováveis Escalações

**Racing:** Gabriel Arias; Gaston Martirena, Di Cesare, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Augustín Almendra; Augustín Urzi, Adrian Martínez, Maximiliano Salas.

**Sportivo Luqueño:** Alfredo Aguila; Rodrigo Alborno, José Leguizamón, Villalba, Rodi Ferreira; Darío Ríos, Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná; Danilo Fernández e Lucas Barrios.

Quando e Onde

– **Data:** Terça-feira, 28 de maio de 2024

– **Horário:** 21h30 (horário de Brasília)

– **Local:** Estádio Ciudad de Lanús – Buenos Aires, Argentina

Não perca este emocionante confronto da Copa Sul-Americana e acompanhe todas as emoções ao vivo!

