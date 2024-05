Semob-JP realiza campanha e comando educativo para incentivar doação de sangue nesta terça-feira

Sua atitude pode salvar vidas, tanto no trânsito quanto doando sangue. Para incentivar comportamentos prudentes e, consequentemente, a redução do risco de sinistros nas vias e contribuir para quem necessita de transfusão sanguínea, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizará, nesta terça-feira (28), um dia especial de campanha, junto ao Hemocentro da Paraíba. A ação, que também contará com um comando educativo em via pública, faz parte da programação municipal do Movimento Maio Amarelo, lançada no início desse mês.

A atividade iniciará às 8h, na sede do Hemocentro-PB, localizado na Avenida Dom Pedro II e encerrará no final da tarde. Há pelo menos cinco anos consecutivos, as equipes da Divisão de Educação (Died/Semob-JP) mantêm esta parceria, principalmente visando ajudar pacientes que estão nas unidades de saúde necessitando de transfusão de sangue, muitos deles, acidentados em ocorrências de trânsito.

Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade urbana da Capital, considera essencial este tipo de integração entre as instituições, tanto para ajudar quem precisa, quanto mais uma oportunidade de conscientizar a população por um trânsito mais eficiente e seguro. “Vamos estar com equipes a postos, tanto para abordar as pessoas sobre a importância do trânsito seguro, quanto para estimular o ato de doar sangue. Também teremos nossos próprios servidores se dispondo a contribuir com o banco de sangue do Hemocentro”, ressaltou.

Gilmara Branquinho, chefe da Divisão de Educação, explica que a ação especial será finalizada com um grande comando educativo, às 15h, no cruzamento entre as Avenidas Pedro II e Bento da Gama, localidade próxima ao Hemocentro-PB. “Há mais de cinco anos reservamos um dia especial para focarmos nesta causa tão nobre junto ao Hemocentro. Quero estender o convite para todas as pessoas para que abracem essa atitude e contribuam. Também esperamos contar com a presença de representantes dos órgãos que integram o Cemat (Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes de Trânsito), além de demais instituições parceiras em prol da vida”, frisou.