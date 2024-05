Prefeito inaugura novo ambiente para desenvolvimento dos bebês no ‘Ninho do Saber’ José de Carvalho e projeta ampliação do serviço para toda a rede

O prefeito Cícero Lucena inaugurou, nesta segunda-feira (27), um novo espaço para desenvolvimento e autonomia dos bebês, no ‘Ninho do Saber’ José de Carvalho, no Altiplano. O ambiente conta com mobiliário, acessórios e estrutura pedagogicamente trabalhada e estudada para as turminhas do berçário, além de uma cartilha de orientação para a alimentação, que será multiplicada para todas as unidades da Educação Infantil.

A ação ocorreu dentro das comemorações pela Semana do Bebê, que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec) está realizando até a próxima sexta-feira (31), com ações voltadas para a saúde, o desenvolvimento social e práticas pedagógicas. Cícero Lucena destacou o cuidado da gestão municipal na primeira infância, com mais uma ação voltada para uma assistência humanizada, garantindo proteção e segurança para pais e mães que precisam deixar os filhos nos ‘Ninhos do Saber’.

“Nós estamos vendo o envolvimento da educação, de um compromisso maior do que a cobrança da legislativa, por exemplo, que estabelece que o Município deve ter responsabilidade com a educação a partir de quatro anos. Nós estamos aqui a partir de seis meses e trazendo o que há de mais moderno em termos pedagógicos, em termos de instalações físicas, de equipamentos, que poucas escolas particulares têm”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação e Cultura, América Castro, ressaltou a importância da Prefeitura promover ações voltadas para as crianças do maternal, além do cuidado com as unidades – além de reconstrução – ganhando novos serviços. “Trazendo para as creches, também, o educar, além do cuidar, que já vem sendo tratado. Agora a gente está trazendo também o amadurecimento dessa meninada. Um facilitador para a aprendizagem na alfabetização, que é fundamental”, afirmou.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, professora doutora Sonaly Lima, explicou que, além da estrutura nova, o ambiente inaugurado no ‘Ninho do Saber’ José de Carvalho faz parte de um conceito desenvolvido por pesquisadores da área, pensando no desenvolvimento da motricidade, das interações, estimulando a confiança dos bebês.

“A gente acredita que o bebê é um ser sujeito de direitos. E sendo sujeito de direitos, nós temos que dar o direito a esse bebê a se descobrir. E, geralmente, os adultos interferem muito nessa descoberta. Então, esse material veio exatamente para mostrar não só para os bebês, mas principalmente para os profissionais da educação, que é possível sim estimular os bebês, que é possível pensar em ambientes pedagógicos”, afirmou.