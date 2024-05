Emoção e homenagens marcam noite de abertura da 2ª edição do FestincineJP

A abertura da segunda edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP), promovido pela Prefeitura da Capital, através de sua Fundação Cultural (Funjope), foi marcada por momentos de emoção e celebração, na noite deste domingo (26). O evento, realizado no Centerplex, contou com a presença de autoridades, convidados especiais e o público, que lotou as salas de cinema para prestigiar a homenagem ao ator e diretor Matheus Nachtergaele.

Ele emocionou a todos com um discurso de agradecimento à Paraíba. “Meu corpo foi usado para percorrer o Brasil todo, dando voz a personagens marginais, seja para que a gente chore com eles ou seja para que a gente ria com eles. Conheci o Brasil de Norte a Sul e isso é a minha vida. Apostei todas as fichas nisso. Não tenho mulher, não tenho filhos, não tenho nada. Só tenho essa carreira, como se costuma falar, o que não é pouco. Estou com vontade de chorar e, nas paisagens interiores da nossa gente, um dos lugares mais marcantes, por fora e por dentro, foi a Paraíba”, discursou o ator paulista.

Nachtergaele recebeu uma obra de arte do artista plástico paraibano Chico Ferreira, criada especialmente para o FestincineJP. “A passagem pela Paraíba pra mim é determinante, definitiva, emocionante, tá cravada no meu peito pra sempre. Mesmo que eu não queira, eu sou o João Grilo. Todos os dias, mesmo que eu não queira, e eu quero, ou quando eu estou triste, alguém sorrir pra mim de um jeito que eu sei que tá sorrindo pro João Grilo”, complementou o ator.

Filme de estreia – Na noite do domingo foram exibidas duas sessões do longa cearense ‘Mais Pesado é o Céu’, dirigido por Petrus Cariry, e protagonizado por Nachtergaele. O filme estreia no circuito comercial apenas em agosto e apresenta as duras realidades do Sertão brasileiro a partir do encontro de um casal refugiado. Os dois decidem pegar a estrada em uma difícil jornada com o intuito de reconstruir a vida. Porém, durante o percurso, ambos acolhem um bebê abandonado.

Com participação de elenco paraibano, como a atriz Danny Barbosa e o ator Buda Lira, a produção venceu recentemente a categoria de melhor filme de ficção o 15º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), realizado em Portugal. A obra já havia vencido quatro categorias no festival de Gramado do ano passado.

Solenidade – Marcus Alves, diretor executivo da Funjope, destacou a grande presença do público. “Na abertura do festival, evidentemente, nós vamos celebrar os homenageados. Isso deixa todo mundo com emoção maior, o coração mais feliz, mais contente. A gente está conseguindo fazer João Pessoa ser a referência do audiovisual brasileiro durante oito dias, projetando a cidade para o país e para o mundo”, avaliou o diretor da Funjope.

Presentes na solenidade, os homenageados desta edição falaram sobre o reconhecimento outorgado pela classe artística paraibana, a exemplo do cineasta cajazeirense Bertrand Lira. “Participei ativamente do primeiro FestincineJP, quando o meu filme foi premiado pelo júri, e já foi uma emoção muito grande e foi muito produtivo. Dessa vez, melhor ainda ser homenageado. Esse é um grande encontro. É bom para o cinema paraibano, é bom para o cinema brasileiro”.

A obra de Antônia Ágape, a primeira realizadora negra da Paraíba, também será celebrada pela programação deste ano. “As pessoas precisavam conhecer meu trabalho, saber que eu fiz alguma coisa”, afirma. “Já vou fazer 65 anos daqui a dois meses, exatamente, dia 1º de agosto, mas não é o ego que me satisfaz. O que me satisfaz é o amor do outro para comigo e do meu amor para o outro, porque eu sou regida pelo amor”, diz Ágape.

O evento inaugural do FestincineJP contou com a presença ainda do diretor Jayme Monjardim, que terá uma mostra em sua homenagem no festival, além de Juca Ferreira, assessor da Presidência do BNDES, e o diretor da Ancine Paulo Alcoforado.

A segunda edição do FestincineJP recebeu 665 inscrições para as mostras competitivas e 42 títulos foram selecionados, tanto da Paraíba como também do Chile, da Argentina, Colômbia e França. O festival ainda possui uma vertente de realização de negócios voltado para o fomento dos trabalhadores do mercado audiovisual paraibano.

Sessões – As sessões do FestincineJP são gratuitas. Porém, as salas de cinema estão sujeitas à lotação. Os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes de cada sessão, por ordem de chegada na fila. Será apenas fornecido um ingresso por pessoa. A programação completa está no site www.festincinejp.com.br.

Destaques da segunda (27) – O FestincineJP segue até o dia 1º de junho e é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope. A segunda-feira promete uma programação variada, com destaque para o início das Mostras Competitivas, a Mostra Jayme Monjardim e a celebração da obra de Antônia Ágape. Confira:

14h [Sala 1]: Mostra Jayme Monjardim com a exibição de ‘O Vendedor de Sonhos’ (2016).

16h30 [Sala 2]: Reprise ‘Mais Pesado é o Céu’, para aqueles que não puderam assistir à estreia.

19h [Sala 1]: Exibição hors concours do curta-metragem paraibano ‘As Cegas’ (1982), dirigido por Antônia Ágape.

19h [Sala 1]: Início das Mostras Competitivas com a exibição de ‘Cuaderno de Nombres’ (2023), seguido por ‘Muertes y Maravillas’ (2023), ambos do Chile.

21h [Sala 1]: Continuação das Mostras Competitivas com os filmes ‘Samuel foi Trabalhar’ (2024), de Alagoas, e ‘Cervejas no Escuro’ (2023), da Paraíba.

19h30 [Sala 2]: Mostras Competitivas com ‘Samuel foi Trabalhar’ e ‘Cervejas no Escuro’.

21h30 [Sala 2]: Reexibição de ‘As Cegas’ e os filmes chilenos ‘Cuaderno de Nombres’ e ‘Muertes y Maravillas’.