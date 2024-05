Mais de 20 mil candidatos podem fazer as provas do Concurso da Caixa na Paraíba

Prazo para inscrição em lista de espera do ProUni é adiado / Foto: Arquivo.

As provas objetivas e discursivas do concurso da Caixa serão aplicadas neste domingo (26) em todos os estados, menos no Rio Grande do Sul. Na Paraíba, 21 mil candidatos inscritos podem participar do exame. Os locais de prova podem ser conferidos no site da organizadora, a Cesgranrio, onde também é possível imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição.

No estado, 47 vagas estão abertas, entre imediatas e cadastro de reserva para as funções de técnico bancário e médico do trabalho. Já no Brasil inteiro, são 4 mil oportunidades.

As vagas de técnico bancário exigem que o candidato tenha ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 3.762. Já a remuneração para a vaga de médico do trabalho é de R$ 11.186.

As duas funções também devem contar com benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O gabarito das provas objetivas está previsto para a segunda-feira (27). Já o resultado certame, para o dia 19 de agosto.

