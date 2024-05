Projeto ‘Saúde + Perto Mulher’ realiza mais de 270 atendimentos no Alto do Céu

Uma manhã voltada para o cuidado e prevenção. Foi assim a edição do projeto ‘Saúde + Perto Mulher’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que atendeu 278 mulheres, neste sábado (25), na Escola Municipal Violeta Formiga, no Alto do Céu, em Mandacaru.

A manhã de atenção à saúde feminina contou com a oferta de diversos serviços, entre eles: atendimento clínico com médicos, encaminhamentos para cirurgias do Opera + João Pessoa, coleta de citológico, planejamento familiar e realização de práticas integrativas.

Quem chegou logo cedo ao local da ação foi a dona de casa Maria da Conceição, de 33 anos. Ela ficou sabendo dos serviços pelas professoras da Escola Municipal Violeta Formiga, onde estudam dois dos seus sete filhos. Ela foi à procura de encaminhamento para cirurgia de varizes.

“Trabalhei com agricultura muitos anos da minha vida. Hoje minhas pernas vivem inchadas e sinto dor e cansaço. E isso atrapalha minhas atividades do dia a dia. Por isso, quando fiquei sabendo do evento, resolvi vir para conseguir o encaminhamento da cirurgia”, contou.

Quem também teve atendimento foi a dona de casa Maria Aparecida Soares da Silva, de 60 anos. Ela foi até lá tentar celeridade a marcação de uma ressonância magnética, pois sofre de dores na coluna, em virtude de hérnias de disco. “Minha prima trabalha no postinho aqui perto e me avisou do evento. Então, resolvi vir. Estou bastante otimista de que vou sair daqui com uma data para meu exame”, revelou.

Atendimentos como este foram possíveis, porque a equipe da Central de Regulação da SMS participou da ação para agilizar as solicitações dos procedimentos. As usuárias também tiveram acesso a atendimento clínico com médicos, especialistas em psiquiatria, ginecologia e consultas com nutricionistas. Foram realizados ainda testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aplicação de vacinas e atividades do projeto Saúde em Movimento.

A diretora de Atenção à Saúde da Prefeitura de João Pessoa, Alline Grisi, contou que cerca de 50 profissionais da SMS foram mobilizados para trabalhar no evento deste sábado. “Esse projeto foi criado pela Secretaria Municipal da Saúde para rodar a cidade e levar ações de saúde para perto das pessoas”, ressaltou.

“Nós queríamos entender quais eram as reais necessidades da população. E desde o lançamento do projeto, que já tem mais de um ano, a gente vem tendo muito sucesso, pois a adesão nos atendimentos é sempre alta. Os usuários saem daqui muito satisfeitos, então isso é muito gratificante para nós, enquanto profissionais, e para a gestão do prefeito Cícero Lucena”, comentou.

A técnica em enfermagem Evanice Rodrigues, que trabalha na aplicação de vacinas da SMS, aproveitou o evento para fazer uma sessão de ventosa, pois sofre de dores na lombar. “Eu já tinha ouvido falar nas práticas integrativas, mas nunca tinha feito. E é incrível como alivia de imediato o desconforto. Estou aqui parecendo que estou mais leve”, revelou.

Auriculoterapia, ventosa, massoterapia e orientações com chás medicinais foram algumas das práticas integrativas oferecidas neste sábado pelo projeto ‘Saúde + Perto Mulher’. “São momentos como este que nós aproximamos o contato com a população e divulgamos as terapias holísticas. Hoje a Prefeitura de João Pessoa oferece quatro espaços gratuitos para a realização desses atendimentos. E nos eventos nós informamos como as pessoas podem ter acesso aos serviços”, destacou a coordenadora de Práticas Integrativas da SMS, Carminha Amorim.

Confira os números dos atendimentos, por setor, realizados pelo Projeto ‘Saúde + Perto Mulher’ neste sábado (25):

Atendimento médico: 62

Práticas integrativas: 96

Marcação de exames: 46

Testes rápidos: 32

Exames laboratoriais: 20

Opera + João Pessoa: 10

Citologia: 7

Nutricionista: 5