IPM de João Pessoa recebe reconhecimento por boas práticas em gestão previdenciária

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPMJP) conquistou o segundo lugar no Prêmio Nacional de Governança Previdenciária da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem). O reconhecimento demonstra o empenho da gestão do prefeito Cícero Lucena e dos servidores municipais em desenvolverem um trabalho com comprometimento e excelência.

Para a superintendente do IPMJP, Caroline Ferreira Agra, o prêmio também significa uma previdência mais segura, eficiente e confiável para os segurados. “Estar entre as melhores gestões previdenciárias do Brasil significa que nosso Município atende a diversos critérios de excelência na administração de benefícios previdenciários, dentre eles, sustentabilidade financeira, transparência na gestão, cumprimento das legislações, qualidade no atendimento, inovações e tecnologia, além da capacitação de nossos profissionais”, ressalta.

O Prêmio de Governança Previdenciária da Abipem leva em consideração a Certificação Prévia no Pró-Gestão Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a Classificação no Índice de Situação Previdenciária (ISP) e a Adesão à Reforma da Previdência (EC 103/19).

A superintendente do IPMJP destaca, ainda, que esse reconhecimento é um sinal de que o trabalho, o comprometimento da equipe e o apoio do prefeito Cícero Lucena estão gerando resultados positivos. “Receber esse prêmio é um reconhecimento nacional significativo e nos serve de estímulo para continuar trabalhando com excelência e dedicação”, finaliza Caroline Agra.

Segurança e equilíbrio financeiro – O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa fechou o ano de 2023 com rendimento do Fundo Previdenciário acima da meta atuarial prevista, atingindo um superávit de 3,79%. Segundo a superintendente do órgão, Caroline Agra, o percentual esperado era de 9,97% e o resultado alcançado foi 13,76%, finalizando o ano com um patrimônio líquido de R$ 582.354.987,14, garantindo segurança aos beneficiários e equilíbrio financeiro.

Atualmente, o IPMJP possui cerca de 7.700 aposentados e pensionistas segurados. Entre as ferramentas de atendimento que disponibiliza para esse público para orientar e tirar dúvidas sobre o processo de aposentadoria e pensão, estão: WhastApp (83 3222-1005); um canal gratuito de educação financeira e previdenciária, com videoaulas voltadas para os servidores da Prefeitura e demais interessados no tema; e a Cartilha de Benefícios do Aposentado, com base nas novas regras da Reforma da Previdência.

Os usuários ainda contam com o Clube de Vantagens, que oferta descontos e promoções em ampla rede de conveniados da Capital, com descontos de até 50% em farmácias, clínicas médicas, planos de saúde e odontológico, óticas, lavanderias, escolas de idiomas, restaurantes, pet shops, entre outros. A lista completa pode ser conferida no site do IPMJP.