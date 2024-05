Sessão da Tarde exibe Hoje Terça (21/05) na Globo – O Grande Dave

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 21/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Terça-feira, 21/05/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessao Da Tarde – O Grande Dave

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Encantado’s

23:05 Sob Pressão

23:50 Profissão Repórter

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Família é Tudo

02:40 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II

Sessão da Tarde

O Grande Dave

Título Original: Meet Dave

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2008

Diretor: Brian Robbins

Elenco: Eddie Murphy, Elizabeth Banks, Gabrielle Union, Scott Caan, Ed Helms,

Kevin Hart.

Classe: Comédia, Família

Para salvar o seu mundo, o extraterrestre Dave é criado para agir como um ser

humano e aprender a rotina terráquea sem que ninguém suspeite.

Sessão da Tarde apresenta “O Grande Dave” na terça-feira, 21 de maio de 2024

A **Sessão da Tarde** desta terça-feira, 21 de maio de 2024, promete diversão e risadas para toda a família com a exibição do filme “O Grande Dave” (Meet Dave), uma comédia de 2008 dirigida por Brian Robbins.

Sinopse

Para salvar seu mundo, um grupo de pequenos extraterrestres viaja para a Terra em uma nave espacial muito especial: ela tem a aparência de um ser humano. Este humanoide, conhecido como Dave Ming Chang, é interpretado por Eddie Murphy. Dave é projetado para se comportar como um ser humano e aprender a rotina dos terráqueos sem levantar suspeitas. No entanto, as interações do dia a dia e os desafios inesperados levam a situações hilárias e confusões cômicas.

Elenco Estelar

O filme conta com um elenco de peso que inclui:

– **Eddie Murphy** como Dave Ming Chang e o Capitão

– **Elizabeth Banks** como Gina Morrison

– **Gabrielle Union** como Número 3

– **Scott Caan** como Número 2

– **Ed Helms** como Número 3

– **Kevin Hart** como Número 17

Direção e Produção

Dirigido por Brian Robbins, “O Grande Dave” oferece uma mistura perfeita de comédia e momentos emocionantes, sendo ideal para uma tarde leve e divertida. Brian Robbins é conhecido por seu trabalho em outras comédias de sucesso, e em “O Grande Dave”, ele consegue trazer à tona o melhor do talento cômico de Eddie Murphy, que brilha em um papel duplo.

Temática

“O Grande Dave” é uma comédia familiar que aborda temas como a amizade, a aceitação e a descoberta do desconhecido. O filme explora a tentativa dos extraterrestres de entender e se integrar à sociedade humana, gerando situações engraçadas e muitas vezes emocionantes. Além de entreter, o filme também faz uma reflexão leve sobre o que significa ser humano e como pequenas gentilezas podem fazer uma grande diferença.

Curiosidades

– Eddie Murphy não só interpreta o personagem principal, Dave, mas também o capitão da tripulação de alienígenas que controla a nave.

– O filme destaca o talento versátil de Murphy, que consegue transitar entre momentos cômicos e emocionantes com grande facilidade.

– A química entre os membros do elenco, especialmente entre Eddie Murphy e Elizabeth Banks, é um dos pontos altos do filme.

Não perca “O Grande Dave” na **Sessão da Tarde** desta terça-feira. Prepare a pipoca e reúna a família para uma tarde de muitas risadas e diversão com esta comédia encantadora.

Programação de Terça-feira, 21/05/2024

04:00 – Hora Um

Comece o dia bem informado com as primeiras notícias do Brasil e do mundo.

06:00 – Bom Dia Praça

Noticiário local com as principais notícias da sua região.

08:30 – Bom Dia Brasil

Cobertura completa dos acontecimentos nacionais e internacionais, com análises e reportagens especiais.

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta

Debates e entrevistas sobre temas variados, com convidados especiais e muita interação com o público.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga traz receitas deliciosas, dicas de bem-estar e entrevistas interessantes para alegrar sua manhã.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

Noticiário local com as notícias que impactam sua comunidade.

13:00 – Globo Esporte

As principais notícias do mundo dos esportes, análises de jogos e tudo sobre seu time do coração.

13:25 – Jornal Hoje

Informações atualizadas do Brasil e do mundo, com reportagens investigativas e cobertura ao vivo.

14:45 – Cheias de Charme

Reprise da novela que conquistou o público com a história das Empreguetes.

15:25 – Sessão da Tarde – O Grande Dave

**O Grande Dave** (Meet Dave, 2008) – Comédia familiar estrelada por Eddie Murphy. Um grupo de pequenos extraterrestres chega à Terra em uma nave espacial que se parece com um ser humano. Eles precisam se adaptar às rotinas terráqueas para salvar seu mundo.

17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

Reprise da novela que encantou o Brasil com a história de amor de Rafael e Serena.

18:30 – No Rancho Fundo

Novela que acompanha a vida e os desafios de uma família no campo, com dramas e romances emocionantes.

19:15 – Praça TV – 2ª Edição

Atualize-se com as principais notícias locais da tarde.

19:45 – Família é Tudo

Série que aborda com humor e sensibilidade os desafios e as alegrias da vida em família.

20:30 – Jornal Nacional

O principal telejornal do país, trazendo as notícias mais relevantes do dia com seriedade e credibilidade.

21:20 – Renascer

Novela que narra a saga de José Inocêncio e sua família, com dramas intensos e muitas reviravoltas.

22:25 – Encantado’s

Série que mistura fantasia e realidade, trazendo aventuras e mistérios encantadores.

23:05 – Sob Pressão

Drama médico que mostra os desafios diários de uma equipe de médicos em um hospital público.

23:50 – Profissão Repórter

Reportagens especiais e investigações aprofundadas sobre temas relevantes e atuais.

00:30 – Jornal da Globo

As principais notícias do Brasil e do mundo, com análises e comentários de especialistas.

01:20 – Conversa com Bial

Entrevistas e conversas profundas com personalidades do Brasil e do mundo.

02:00 – Família é Tudo (reprise)

Reprise dos melhores momentos da série que explora as dinâmicas familiares com humor e emoção.

02:40 – Comédia Na Madruga I

Sessão de comédias para garantir boas risadas na madrugada.

03:20 – Comédia Na Madruga I

Mais uma sessão de comédias para encerrar a noite com diversão.