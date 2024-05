Que Horas Começa ‘Renascer’ E ‘Os Outros’?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 23/05.

Quinta-feira, 23/05/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Mamãe Saiu de Férias

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Os Outros

23:15 Linha Direta

00:15 Jornal da Globo

01:05 Conversa com Bial

01:45 Família é Tudo

02:25 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

A programação da Globo nesta quinta-feira promete entreter e informar os telespectadores desde as primeiras horas da manhã até a madrugada do dia seguinte. Confira os destaques do dia:

Manhã

– **04:00 – Hora Um**

O telejornal matutino que traz as primeiras notícias do dia, com cobertura ao vivo dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo.

– **06:00 – Bom Dia Praça**

Notícias regionais para começar o dia bem informado sobre os acontecimentos locais.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**

Um panorama completo das notícias nacionais e internacionais com reportagens exclusivas e análises detalhadas.

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta**

Talk show matinal que aborda temas variados com convidados especiais, música, e debates sobre os assuntos do momento.

– **10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga traz receitas deliciosas, dicas de culinária, entrevistas e reportagens sobre comportamento e atualidades.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Notícias locais e regionais com cobertura ao vivo dos principais acontecimentos da manhã.

Tarde

– **13:00 – Globo Esporte**

As últimas notícias do mundo dos esportes, com destaque para o futebol, reportagens exclusivas e entrevistas com atletas.

– **13:25 – Jornal Hoje**

Um resumo dos principais fatos do dia com reportagens ao vivo e análise dos acontecimentos.

– **14:45 – Cheias de Charme**

A novela que conquistou o Brasil volta na “Vale a Pena Ver de Novo”, trazendo as aventuras das Empreguetes.

– **15:25 – Sessão da Tarde – Mamãe Saiu de Férias**

Uma comédia divertida para alegrar a tarde. Um filme leve e engraçado para toda a família.

– **17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

A emocionante história de amor e reencarnação, uma novela que marcou época e que volta a emocionar o público.

– **18:30 – No Rancho Fundo**

Série que traz histórias e personagens do interior do Brasil, com muito humor e situações inusitadas.

Noite

– **19:15 – Praça TV – 2ª Edição**

Segunda edição do telejornal local, atualizando os telespectadores sobre os acontecimentos do dia.

– **19:45 – Família é Tudo**

Sitcom que retrata com humor e emoção as situações cotidianas de uma família brasileira.

– **20:30 – Jornal Nacional**

O mais tradicional telejornal do país, com cobertura completa dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

– **21:20 – Renascer**

A novela das nove, que traz drama e emoção em uma trama envolvente.

– **22:25 – Os Outros**

Série de suspense e mistério que prende a atenção do início ao fim.

– **23:15 – Linha Direta**

Programa jornalístico que reconstitui crimes reais e busca a ajuda do público para solucionar casos.

Madrugada

– **00:15 – Jornal da Globo**

Telejornal noturno com análise aprofundada das notícias do dia e cobertura dos principais eventos.

– **01:05 – Conversa com Bial**

Pedro Bial entrevista personalidades e discute temas relevantes com sua marca de inteligência e perspicácia.

– **01:45 – Família é Tudo**

Reprise do episódio da sitcom exibido mais cedo, para quem perdeu ou quer rever as aventuras da família.

– **02:25 – Comédia na Madruga I**

Uma seleção dos melhores momentos de humor da TV Globo para encerrar a noite com boas risadas.

– **03:15 – Comédia na Madruga II**

Continuando com mais esquetes e cenas hilárias para quem ainda está acordado na madrugada.

Não perca a programação variada e de qualidade que a Globo preparou para você nesta quinta-feira!